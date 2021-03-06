Zonguldak’ta Alkollü Olarak Kaza Yapan Sürücü Yemek Yemeye Gitti

Zonguldak’ta yaşanan ilginç olay duyanları hayrete düşürdü. Ereğli ilçesinde otomobil sürücüsü Hayri H. ve arkadaşı Talat A. kaldırıma çıkarak merdivende asılı kaldı. Ardından bu kaza olayı hiç yaşanmamış gibi davranan iki arkadaş, araçtan çıkıp yemek yemeye gitti. Zonguldak Ereğli’de meydana gelen olay sonrası polis ekipleri tarafından merkeze götürülen Hayri H.’nin 1.25 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Ereğli ilçesinde yaşanan kazanın Müftü Mahallesi Anıt Kavşağında akşam saatlerinde meydana geldiği öğrenildi. Araç sürücüsü Hayri H. yönetiminde olan 67 ET 289 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak merdivende asılı kaldı. Sürücü Hayri H.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaşanan olayı ilginç bir gelişme takip etti. Zonguldak’ta yaşanan kazanın hemen sonrasında Hayri H. isimli sürücü ve yanındaki arkadaşı Talat A., otomobilden indi ve bir restorana girip yemek siparişi verdi. Binanın altındaki restoranın önündeki masalara oturan iki arkadaş, yemek sipariş etti. Çevredekiler kaza yapan sürücü ve yanındaki arkadaşa şaşkın bakışları yöneltti. Ancak ikili bu duruma aldırmayarak yemeklerini yemeye devam etti.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonucunda olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, araç sürücüsü Hayri H. hakkında tutanak tuttu ve alkol testi yapmak istediklerini söyledi. Araç sürücüsü polis ekiplerinin alkol testi yapmak istemesine tepki gösterdi. Kendisini çeken gazetecilere de çek kardeşim çek şeklinde tepkide bulunan alkollü sürücü davranışları ile dikkatleri üzerine çekti. Kendisini görüntüleyen gazetecilere Güneydoğuda askerlik görevini yaptığını anlatan Hayri H., özel harekatta onur belgesi olduğunu açıkladı.

Olay yerine gelen polis ekiplerine tepki gösteren iki arkadaşa alkol testi yapılamadı. Bu gelişme karşısında araç sürücüsü ve yanındaki arkadaşı polis ekiplerinin aracına bindirilerek merkeze götürüldü. Polis ekipleri tarafından polis merkezine götürülen araç sürücüsünün, 1.25 promil alkollü olduğu yapılan ölçüm sonucunda açığa çıktı. Zonguldak Ereğli’de kaza yapan otomobil ise bir çekici yardımı ile bulunduğu yerden alındı.