Zonguldak’ta 8. Kattan Düşüp Ölen Özgecan’ın Erkek Arkadaşına Ev Hapsi

Zonguldak’ta yaşanan üzücü olayda Özgecan Usta isimli genç kadın bulunduğu evin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti. 29 yaşındakı Usta 8. Katta bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli görülen olay hakkında ise genç kadının erkek arkadaşı göz altına alınmıştı. Zonguldak’ta yaşanan korkunç olayda 8. Katta bulunan balkondan düşüp ölen Özgecan Usta’nın şüpheli görünen ölümü hakkında erkek arkadaşı hakkında alınan karar belli oldu. Usta’nın erkek arkadaşına ev hapsi ve kontrolle yurt dışı çıkış yasağı verildiği öğrenildi. İşte detaylar…

Öğrenilen bilgilere göre 29 yaşındaki genç kadın Ayşe Özgecan Usta 8. Kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Zonguldak Aydoğmuş Sokak üzerinde yaşanan korkunç olay hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Ayşe Özgecan Usta’nın, ilgili gecede erkek arkadaşı Bartu C.A. ile birlikte alkol aldığı ve sonrasında tartışma yaşadığı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Alkollü bir şekilde tartışan çiftin gecesi ise kötü bitti. Usta, alkollü olarak erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra 8. kattaki ev balkonundan beton zemine sert bir şekilde düşmüştü. Ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri genç kadına ilk müdahalesini yapıp hastaneye kaldırmıştı. Ancak 29 yaşındaki genç kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede can vermişti. Zonguldak Aydoğmuş Sokak üzerinde yaşanan bu korkunç olay sonrasında polis konu ile ilgili soruşturma başlattı. Açılan soruşturmada da Ayşe Özgecan Usta’nın olaylı gecede alkollü olarak tartıştığı erkek arkadaşı Bartu C.A.’nın gözaltına alındığı bilgisi elde edildi.

Bir kadının ölümü ile sonuçlanan üzücü olay sonrası görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu. Meydana gelen bu korkunç olay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı, geniş çaplı olarak ele alınan konuda titiz bir çalışma yürüttü. Görgü tanıklarından alınan ifadelere göre, olay gecesinde çiftin bulunduğu evden bağırış sesleri duyulduğu anlaşıldı. Olay sonrasında sorguya alınıp karakola götürülen erkek arkadaş Bartu C.A. hakkında ev hapsi ve kontrolle yurt dışı çıkış yasağı kararı alındığı öğrenildi. Bartu C.A.’nın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 01:34