Zonguldak’da İmam Öğrencilere ‘Terörist’ Dedi, Cemaat Tepki Gösterdi

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman’ın haberine göre Zonguldak’ın İnağzı Mahallesi’nde yaşanan olayda, iddiaya göre imam S.E., namaz öncesinde verdiği vaazda Boğaziçi Üniversitesi öğrencleri için terörist ve eşcinsel ifadelerini kullandı.

Cemaat camiyi terk etti

İmamın Boğaziçi öğrencileri için kullandığı ifadelerin ardından bazı vatandaşlar camiyi terk etti. Vatandaşlar imamın zaman zaman Diyanet tarafından belirlenen hutbenin dışına çıktığını ve kişisel konuşmalar yaptığını belirtti.

Cami hocası S.E. ise iddiaların ardından yaptığı açıklamada, Boğaziçi öğrencileri için bu ifadeleri kullanmadığını belirterek, “Vaaz sırasında ne üniversiteden ne de öğrencilerden bahsettim. Ben Kur’an-ı Kerim’den ayetler okudum. Lut kavminin helak olmasından bahsettim. Siyaset yapmadım. Cemaatin içerisinden 2-3 kişi olayı siyasete çekip tepki gösterdi. O sırada cemaat içerisinde kargaşa oldu. Bir kişi de camiyi terk etti. Cemaatte o kişilere tepki gösterdi. Bu davranışlar beni çok üzdü. Ama hiçbir zaman üniversiteli gençlerimize terörist veya eşcinsel demedim. Biz imamlar camiye hiçbir şekilde siyaset sokamayız. Biz her cinsten, her renkten insana hitap ediyoruz. Konunun buralara çekilmesi beni üzdü.” dedi.