Ziya Selçuk’tan Son Dakika Açıklaması: Sınavlar Ertelenecek mi?

Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için yapılan kısıtlamalar hemen her alanda sürüyor. Bu alanların başında da okullar geliyor. Milyonlarca lise öğrencisi, koronavirüs nedeniyle sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sınavlarımızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik” dedi.

Sınavlar iptal edilecek mi?

Lise düzeyindeki okullarda birinci dönem sınav yapılmamıştı ve kapsamın da değişeceği aktarılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bugünkü açıklamasında “1 Mart'ta ilkokul 1,2,3,4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sınavlarımızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik” ifadelerini kullandı.

MEB şu takvimde sınavların iptal olmayacağını söylerken, her sınavın ortalama 40 dakika süreceği ve bir günde en çok 2 sınav olacağı belirtildi. Sınav tarihi 1 haftaya kadar öğrencilere duyurulacak ve çeşitli nedenlerden ötürü mazereti olanların sınavı sonradan yapılacak. Sınavlarda koronavirüse karşı tüm hijyen önlemleri alınacak. Lise son sınıflarda eğitimin, 1 marttan sonra haftada en fazla 24 saat olacak şekilde başlaması bekleniyor.