Ziya Selçuk’tan Son Dakika Açıklaması: Okullar Şubat’ta Açılıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat 2021’de okulların açılmasıyla ilgili karar alındığını belirtti. Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusu yanıtı uzun süredir merak edilen bir soru. Selçuk, 15 Şubat’ta okullar normal olarak açılacak mı sorusuna katıldığı bir TV proframında yanıt verdi. Konuyla ilgili “Başlangıçta açılsın veya açılmasın gibi tartışmalar oldukça yoğundu ama şu anda açılsın noktasında ciddi bir beklenti var. Bizim asıl baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinenin alacağı kararlarla bağlantılı” yorumunda bulunan Selçuk, 15 Şubat’ta okulların açılmasıyla ilgili bir prensip kararı alındığını belirtti.

‘İsteğe bağlı olarak devam edebilir’

Yüzyüze eğitim sürecinde isteğe bağlılık durumuna da değinen Ziya Selçuk, konuyla ilgili olarak “Elbette böyle bir sürece girilebilir. Çünkü tümüyle kontrol altında tutulabilen bir hadiseden söz etmiyoruz. Bundan dolayı birtakım sağlık sorunları bulunan, evinde hastası olan, kronik rahatsızlıkları olan bazı ailelerimiz ve çocuklarını aynı potada değerlendirmek doğru olmaz” dedi. Buna ek olarak, öğretmenlerin aşılanmasına da değinen Selçuk, sağlık çalışanlarının ardından eğitimcilerin aşılanma sürecine geçileceğine dikkat çekti ve takvimin iyi igittiğini belirtti.

‘Niyetimiz okulların açılması’

Okulların açılmasına yönelik olarak, niyetlerinin pozitif olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı, “Ben özellikle annelerin çok zorlandığının farkındayım. Bu tarihi bir görev. Ülkeleri için aileleri için çocukları için yaptıkları bu katkı, bu emek o kadar kutsal ki. Artık bu yorgunluğu biraz biz alalım istiyorum. Öğretmenler olarak biz alalım bunu, biz yüklenelim ve okulların açık olması suretiyle anne ve babalar biraz nefes alsınlar. Okulun bir öğretim yeri olmaktan ziyade bir eğitim yuvası olduğunu anlamış olduk. Öğretmenlerimizin aslında nasıl bir süreci yönettiğini çok daha iyi fark ettik. Bizim kesinlikle yaklaşımımız okulların açılması yönünde” yorumunu yaptı.

15 Şubat’ta okullar açılacak mı sorusunun yanıtını belirsizliğini korusa da, koronavirüs vaka sayılarının azalması ve aşılama çalışmalarının hızlanması durumunda, okulların 2. dönemde örgün eğitime geçmesi olası görünüyor.