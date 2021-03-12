Ziya Selçuk’tan Flaş Açıklama! Okullar Yaz Boyunca Açık Olacak

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir açıklama yaparak okulların 2 Temmuz 2021’e kadar açık olacağını duyurmuştu. Milyonlarca öğrencinin ve velinin merak ettiği 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan takvimin detayları netleşmeye başladı. Koronavirüs salgını sürecinde aksayan eğitimi telafi etmek adına ilk defa bu kadar kısa yaz tatili yapılacağı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada okulların 18 Haziran 2021 tarihinde kapanacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak koronavirüs salgını süresince yapılan takvim değişikliklerinden dolayı okulların kapanacağı tarih 2 Temmuz’a çekildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde okullarda uygulanacak olan yaz programının detaylarını açıkladı. Temmuz ve Ağustos aylarında gönüllü eğitimin gerçekleşeceği belirtildi. Yapılan bu açıklamanın ardından öğretmenler, öğrenciler ve veliler yaz dönemi okullarda eğitim nasıl olacak sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Sizler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan son açıklamalara haberimizde yer verdik.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, hazırladığı takvimde okulların 2 Temmuz’da kapanacağını ve karnelerin teslim edileceğini belirtti. Ancak yaz takviminde de 2 Temmuz’dan sonra okulların açık kalmaya devam edeceği ifadesi yer aldı.

GÖNÜLLÜ EĞİTİM

Koronavirüs sürecinde aksayan eğitimi telafi etmek adına yaz dönemi boyunca öğretmenler gönüllü olarak okullarda bulunabilecek. Gönüllü olan öğretmenlere ek ücret verilecek. Yaz döneminde uygulanacak olan gönüllü okul uygulamasının koronavirüs salgınının ilerleyişine bağlı olarak yeni eğitim-öğretim senesinin başlayacağı tarih olan 31 Ağustos'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Bu programın, koronavirüs salgınında online eğitimde meydana gelen açıkların kapatılması için iyi bir fırsat olduğu belirtilirken, öğrencilerin bu programa katılmaları zorunlu tutulmadı.

2021 ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere verilen seminerlerin programları geçtiğimiz senelerde okullar kapatıldıktan hemen sonra 2 hafta boyunca veriliyordu. Ancak alınan yeni kararla birlikte bu yıl eğitim öğretim takviminin uzaması nedeniyle seminerlerin Ağustos ayında yapılması planlandı.