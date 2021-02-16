Ziya Selçuk’tan Aşı Açıklaması: ‘Öğretmenlerimizle Beraber Aşı Olmak İstiyorum’

Koronavirüs pandemisinde Türkiye’de CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk olarak sağlık çalışanları, ardındansa 75 yaş üzeri vatandaşlar aşılanmaya başlandı. Öncelik sıralamasının devamında ise öğretmenler olacak. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hürriyet’ten Abdülkadir Selvi’ye konuştu.

Yarın toplanacak kabine toplantısına işaret etti

"Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın önceki hafta kabine toplantısının ardından ifade ettiği gibi, salgının seyrine bağlı olarak her ilin kendi koşulları doğrultusunda yüz yüze eğitimle ilgili kararı nasıl alabileceği konusunu bu haftaki kabine toplantısında yeniden değerlendirileceğiz. Yine, Bilim Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığı’nın ortaya koyduğu verilerle bizim eğitime ilişkin ortaya koyduğumuz verilerin mukayeseli olarak ele alınması söz konusu olacak. Buna göre karar verilecek."

Bakan Selçuk, “Salgın sürecinde yüz yüze eğitimle ilgili kararlar alınırken ülke ölçeğinde değil, yerel ölçekte adımların atıldığı ve okulların açıldığı uygulamaların Avrupa’da, Amerika’da ve dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla sürdürüldüğünü görüyoruz” diyerek yarın toplanacak kabineye işaret etti ve şu ifadeleri kullandı:

Selçuk, Selvi’nin kendisine yönelttiği “Siz aşı oldunuz mu” sorusuna ise, “Ben henüz aşı olmadım çünkü öğretmenlerimizle beraber olmak istiyorum” dedi ve öğretmenlerin aşı sürecinin yaklaştığını belirtti.