Ziya Selçuk'tan Flaş Formasyon Açıklaması! 2021 Formasyon Geliyor Mu?

Günümüzde her yıl binlerce öğretmen adayı üniversite mezunu, Milli Eğitim Bakanlığı kararlarını dikkatle takip ediyor zira hemen her yıl olduğu gibi 2021 yılı için de öğretmen atamalarına dair verilmiş sözler var. Bu sözler genellikle atanacak öğretmen sayısı ve öğretmen atama periyotları ile ilgili olsa verilen bir başka söz daha var ki birçok öğretmenin gözü kulağı o sözde… Bahsi geçen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen bu söz, formasyon sözü… Birçok öğretmen formasyona dair verilen sözün tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Gerçekten de formasyon sözü tutulacak mı? Ya da bir başka şekilde sorulacak olursa formasyon, atamalardan önce mi yoksa sonra mı olacak?

Bildiğiniz üzere herhangi bir eğitim fakültesinden mezun olmamış öğretmen adaylarının atanabilmesi için bir de formasyon belgesine ihtiyacı var. 2023 hedefleri ve eğitim programları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı formasyona duyulan ihtiyacın kaldırılacağını ve yerine atama sonrası MEB tarafından verilecek formasyon kurslarının getirileceğini açıklamıştı.

Birçok kişi de bu sözün tutulup tutulmadığını merak ediyor. Konu ile ilgili ortada hala bilgi kirliliği olsa da pek çok kişi halen daha formasyon belgesinin atama öncesinde lazım olduğunu söylüyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk da belgesi olanların bu yılki atamada hak kaybına uğramayacağını dile getirdiğinde formasyon sözünün bir nebze ertelendiğine işaret ediyor olabileceği düşünüldü. Selçuk, önümüzdeki süreçte öğretmen aday adayları için yükseköğretim kurumlarının "Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı" açacağını da söylemişti.

ZİYA SELÇUK UYARMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 yıl önce katıldığı AK Parti Grup toplantısında kendisine Pedagojik formasyonla ilgili soru sorulunca “Daha önce duyuru yaptık. Formasyon almayın dedik. Çok net şekilde söylüyorum. Önümüzdeki yıl formasyonu baz almayacağız.” diyerek adayları uyarmıştı.