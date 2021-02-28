Ziya Selçuk: Hızlı vaka artışı nedeniyle...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "yüz yüze eğitim" ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma takvimine göre 1 Mart 2021 Pazartesi günü okulların açılması gerektiği fakat okulların 1 günlük ertelemenin ardından açılacağını hatırlatarak, "1 günlük erteleme" sebebiyle tüm vatandaşlardan özür dilediğini belirtti.

Millî Eğitim Bakanı Selçuk, son birkaç günde bazı illerde net bir şekilde görülen vaka artış hızının, okulların açılması ile ilgili kararın yeniden gözden geçirilmesi zorunluluğunu doğurduğunu ifade etti.

Sağlığın öncelikli olduğunu vurgulayan Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında "Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.