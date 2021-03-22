Ziya Selçuk Duyurdu! Çok Büyük Bir Proje Geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk büyük bir dijital platform kurulduğu haberini kamuoyu bilgisine sundu. İlgili projenin Dünya Bankası ile birlikte gerçekleştirildiğini ve “seç, beğen, izle” formatında olacağını açıkladı. Henüz yapım aşamasında olan dijital platform için isteyen herkesin istediği alanda eğitim alabileceği vurgusu yapıldı. Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada planladıkları projenin çok büyük olduğunu ve Dünya Bankası’ndan alınan ciddi bir bütçe ile hayata geçirileceğini belirtti. 7’den 70’e isteyen herkesin, istediği yüz binlerce eğitim içeriğine kolay ve ücretsiz erişim sağlayabileceğini anlatan Selçuk, platformun kurulum çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Bakan Ziya Selçuk, AA muhabiri tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı ve pandemi süreci sona erdiğinde Türk eğitim sisteminde uzaktan eğitimin ve çevrim içi platformların yerinin nasıl olacağını açıkladı. Selçuk, yüz tanıma sistemleri ile entegre edilen dijital sınav merkezlerini ülkemizin bütün illerinde açtıklarını anlattı. Bunun yanı sıra lise eğitiminde günlük 8- 10 saatlik derslerin 6- 7 saate indirildiğini ve kalan 2- 3 saatte de bilim, sanat, kültür, projeler, kulüp çalışmaları ve Ar-Ge ile uğraşılmasına fırsat verilmesi için çalışmalar sürdürüldüğü belirtildi.

Duyurusu yapılan büyük dijital platform için ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Bankasından bütçe aldıklarını belirtti. Hakkında açıklamalar yapılan platformun dünya çapında olacağı ve alt yapı çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Dünya Bankasından alınan bütçe ile hazırlıkları sürdürülen dijital patformda yaşam boyu öğrenmeden örgün eğitime ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine kadar her şey bulunacak. Danışmanlık hizmeti isteyenlerin de bu projeye başvuru yapabileceklerini açıklayan Ziya Selçuk, toplumun tüm eğitimsel ihtiyaçlarının bir çerçevede karşılanacağı hakkında konuştu.

Ziya Selçuk, bazı derslerin uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Yeni eğitim öğretim döneminde yani Eylül ayında ortaokuldaki bazı seçmeli derslerin ya da liselerdeki kimi derslerin uzaktan eğitim ile verilebileceği açıklandı. Bu derslerin kredi olarak sayılacağını belirten Bakan Selçuk, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın da uzaktan eğitim ile verilebilecek derslerin hangileri olduğunu belirlemek adına çalışmalar düzenlediğini ifade etti.