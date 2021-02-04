Ziya Selçuk Açıklama Yaptı! Milli Eğitim Bakanı Otizm Kongresi’ne Katıldı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı otizm kongresinde konuşma yaptı. Otizmli çocuklar hakkında mesajlar da veren Bakan Ziya Selçuk duygularını dinleyenler ile paylaştı. Milli Eğitim Bakanı, otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklar ile ilgili olarak onların hassas emanetler olduğundan bahsetti. Onların okul öncesi ve zorunlu eğitime katılmalarının büyük önem taşıyan bir konu olduğunu söyleyen Selçuk, bunu gerçekleştirmiş olmaktan duyduğu mutluluğu sözlere döktü.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Isparta’da gerçekleşen Otizm Kongresi’nde konuşma gerçekleştirdi ve bu tür toplantılara ihtiyaç duyulduğu hakkında açıklamalar yaptı. Otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların birer emanet olduğu konusuna vurgu yapan Selçuk, bu emanetlere sahip çıkmanın, onların eğitimine ve tüm hak özgürlüklerine katkı sağlamanın görevlerinden biri olduğuna dair konuşma yaptı.

Otizm spektrum bozukluğuna sahip olan çocukların potansiyellerini en yüksek seviyelerde gerçekleştirmeleri için toplumsal olarak yardımcı olmanın çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Isparta’da gerçekleştirilen bu konferans sayesinde çocuklar hakkında daha derin bilgilere sahip olunup yeni gelişmelerin takip edilmesinin olanaklı hale geldiği bildirildi.

Yapılan konferansın öğrenciler, öğretmenler ve veliler açısından da çok kıymetli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu tür etkileşimlerin oldukça faydalı olduğunu düşündüğünü söyledi ve eklemelerde bulundu.

Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların yararlandığı eğitim faaliyetlerinin bulunduğunu ve bu uygulamaların sürdürülebilirliklerinin oldukça kritik olduğunu açıkladı. Okul öncesi eğitim faaliyetlerine de otizmli spektrum bozukluğuna sahip olan öğrencilerin katılmasının, zorunlu eğitim için önemli bir nokta olduğunu ifade etti. Bu duruma katkı sağlamış olmasından dolayı mutluluk duyduğunu paylaşan Bakan, yoğun çalışma içerisinde olduğunu da açıkladı.

Salgın dolayısı ile herkesin hayatında kısıtlamaların yaşandığını belirten Selçuk, otizmli çocukların da bu konuda zorluk yaşadığını ve bu duruma yardımcı olmak için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.