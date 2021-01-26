Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyelerine 19 bin 750 TL Maaş, Yılda 4 İkramiye ve Kredi Kartı…

Sayıştay’ın Ziraat Bankası’na ilişkin hazırladığı raporda, yönetim kurulu üyelerine ödenen maaş, ikramiye ve diğer haklar dikkat çekti. Geçmişte eski milletvekillerinin de yer aldığı Ziraat Bankası yönetim kurulunda yönetim kurulu üyelerinin aldığı ciddi maaşlar, ikramiyeler ve kredi kartı gibi haklar çok ses getirecek.

Yönetim Kurulu üyeleri ne kadar para alıyor?

Sayıştay, “Yönetime neden bu kadar fazla para verdiniz” sorusunu yönelttiği bankadan belge alamadı ancak bir açıklama geldi. Banka, yönetime 3 ayda 1 kere ikramiye verdiğini, faturası banka tarafından ödenen bir kredi kartı verildiği ve aylık 19 bin 750 TL maaş ödendiğini aktardı. Banka, kredi kartının üst düzey yöneticilere temsil gideri olarak verildiğini aktardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir üye, Sayıştay’ın hesabını net maaştan yaptığını ve brüt üzerinden hesaplama ile bu sonucun çıkmayacağını söyledi. Ziraat Bankası’nda eski AKP’li milletvekilleri Faruk Çelik ve Veysi Kaynak da yer almıştı.