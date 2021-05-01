Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank'dan 90 Bin Liraya Ev Sahibi Olma Şansı!

Vatandaşlarımızın aradığı uygun fırsatlardan birisi de banka kampanyaları. Fakat bankalarda geçen yazın olduğu gibi düşük faiz oranlı konut kredisi maalesef ki vermiyor. Hatta aksine banka konut faizleri oldukça yükselmiş durumda.

Yine de vatandaşlarımızın piyasa koşullarından ucuza konut alması mümkün ç kira fiyatına vatandaşlarımız ev sahibi olabilirler. Bunun içinse kamu bankaların gidip başvurmaları yeterli! İşte ayrıntılar haberimizde.

YARI FİYATINA EV SAHİBİ OLMA İMKANI

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız fırsatları değerlendirerek yarı fiyatına ev sahibi olabilir. Piyasa koşulları altında ev sahibi olmak ise aslında düşündüğünüzden kolay. Bankalar aracılığıyla kredi alıp ödeyemeyen vatandaşlarımızın ne yazık ki konutları icraya çıkıyor. Banka konutları piyasa koşullarına göre oldukça uygun rakamlardan satıyor.

Yani ev sahibi olmak isteyen fakat fiyatlar sebebiyle hayal kırıklığına uğrayan vatandaşlarımız için fırsat kampanyası kapıda! Mayıs ayına özel ise Vakıfbank, Ziraat Bank ve Halkbank’tan oldukça uygun fiyatlarla konutlar satışa çıktı. Eğer sizde piyasa koşullarına göre uygun fiyata ev ya da iş yeni sahibi olmak istiyorsanız aşağıdaki ilanları inleyebilirsiniz.

HALKBANK KONUT İLANLARI

Birçok vatandaşımız konut satın alırken, kamu bankalarından yararlanıyor. Halkbank ise birçok vatandaşımıza hayallerini gerçekleştirmeli için uygun koşullarda kredi sunmakta. Fakat bazı vatandaşlarımız kredilerini ödemede problem yaşadığı için konutlar şimdi piyasa koşullarına göre oldukça uygun fiyattan tekrar satışta. Ev sahibi olmayan dileyen vatandaşlarımız da mayıs ayına özel bu fırsatı değerlendirebilirler.İşte Halkbank tarafından satılık o evler;

MARDİN

59 metrekare iş yeri Mardin, Artuklu bölgesinde sadece 36 bin liraya satışta.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ bölgesi Çerkezköy semtinde ise 99 metrekare konut 97 bin liradan satılık.

MERSİN

Mersin Toroslar bölgesinde 232 metrekare iş yeri 700 bin lira.

KONYA

Konya Selçuklu bölgesinde iki adet 88 metrekare iş yeri satılık. Bu dükkanlardan biri 171 bin liradan diğeri ise 90 bin liradan satışta.

TOKAT

Tokat ilimiz merkez bölgesinde 90 metrekare konur 140 bin liradan satışa sunuldu.

TRABZON

Trabzon ilimizde ise araklı bölgesinde 102 metrekare konut 171 bin lira.

ANKARA

Başkent yeni mahallede, 215 metrekare konur 500 bin liradan satışta.

Çankaya bölgesinde ise 117 metrekare konut 615 bin liradan satışa sunuldu.

Mamak bölgesinde ise başkentin 147 metrekare konut 103 bin liradan satışta.

İSTANBUL

Esen yurt bölgesinde 57 metrekare konut 99 bin liradan satışa çıktı.

ÇANAKKALE

Bayramiç bölgesinde 65 metrekare konut 167 bin lira.

BALIKESİR

Burhaniye bölgesinde 267 bin liraya 103 metrekare satılık konut bulunmakta.

UŞAK

Karahallı bölgesinde 120 metrekare konut 100 bin lira.

VAKIFBANK KONUT İLANLARI

Vakıfbank da vatandaşlarımıza kampanyalarla konut kredisi sunan bir diğer banka oldu. Banka ülke genelinde birçok evi oldukça uygun rakamlarla satışa çıkardı. İşte o konutlar;

Bingöl, genç bölgesinde 160 metrekare apartman dairesi 169 bin liradan satışta.

İzmir, Güzelbahçe, yalı bölgesinde ise 100 metrekare işyeri 500 bin liradan satışa sunuldu. Yine İzmir ilimizde Torbalı bölgesinde 110 metrekare, 3+1 apartman dairesi 260 bin liradan satışta.

Bartın merkez, Göl bucağı bölgesinde ise 148 metrekare, 4+1 dubleks apartman dairesi 420 bin lira.

Vakıfbank aynı zamanda Ordu, Ünye bölgesinde 5+1 140 metrekare dubleks daireyi 230 bin liradan satışa sundu.