Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz krediyi yine başlatıyor

Etkisi 2020 ve hala içinde bulunduğumuz yılı yani 2021 yılının etkileyen korona virüs dünya ekonomisinin zedelenmesine neden olmuştur. Bu olaylardan en çok etkilenen devlet ekonomileri ve toplumda yaşayan insanlar etkilenmiştir devletlerin en büyük yardımcısı olan bankalar Bu sorunlara çözüm aramak için belirli alternatifler yaratmışlardır.

Ülkemizde devlet olanaklı olan Ziraat Bankası şu an bütün dünyayı saran koronavirüs yani pandemi den dolayı genişletici yani kararlar almıştır Bu olaylardan dolayı çalışamayan geçimini sağlayamayan esnaflar Kooperatifler işçiler birçok kişi bankalardan kredi almış kredi almaktadırlar.

Ülkemizdeki üç büyük bankadan olan Ziraat bankası kredi alan işçi esnaf vb. Bu pandemi olayından etkilenmemeleri için 6 ödemesiz kredi destek paketini tekrardan uygulamaya karar verdi aya karar verdi. Destek paketinden her kesim yararlanabilecek borç ödemek zorunda olan geçimini sağlamak isteyenler için tam bir kurtarıcı yol olmaktadır.

Ziraat bankası kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi paketi sunmaktadır. Önceden var olan paketin tekrardan uygulanması konusunda vatandaşa yardımcı olacaktır.

Salgın Ve Kredi Ödemeleri

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve o günden bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs ülkemizde de etkisini gösterdi. Koronavirüsü salgınını önlemek amacıyla pek çok iş yeri ve kurumlar faaliyetlerini kısıtlandırdı. Birçok vatandaş da çalıştığı yer tarafından ücretsiz izne çıkarıldı. Birçok işletme ekonomik açıdan olumsuz etkilendi.

Ekonominin getirdiği olumsuz ve kötü etkiyi azaltmak için bir takım önlemler alınıyor koronavirüs sebebiyle işten çıkartılan vatandaşlar ve ay sonunu nasıl getireceğini düşünmeye başlayan işletme sahipleri ihtiyaç kredilerine yönlendi. Belirli şartları taşıyan vatandaşlarına Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları tarafından verilecek krediler için farklı ödeme planları mevcut.

Aylık geliri 5000 TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması hayata geçirildi. Corana virüsünün olası ekonomik etkilerine yönelik alınan kararlar çerçevesinde bankaların bireysel müşterileri için toplamda 36 aya kadar vade imkânıyla altı ay geri ödemesiz kredi imkânı ihtiyaç sahiplerine sunulacak.

Müşteriler ilk altı ay geri ödemesiz kredi kapsamı 10.000 TL’ye 36 ay kadar vadeli aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Kamu bankalarının sunduğu bu ihtiyaç kredisi fırsatında en çok merak edilenlerden biri de nasıl başvuru yapılacağı olmaktadır. Corona virüsüne karşı alınan tedbirler doğru online olarak alınması ve ödemelerini de yine aynı şekilde yapılması bekleniyor.

Bankalar güncel olarak sürekli kredilerini yenilemektedirler. Bu kredilerde faiz oranını düşük tutmak ile beraber vatandaşa kolay ödeme imkanı ile beraber güzel imkanları sunmaya çalışmaktadırlar. Yapılan incelemelere göre en çok kredi alınan sene 2020 senesi olarak gösterilmektedir. Bu sene Covid-19 salgını geçerliliğini sürdürür ise aynı şekilde oranların yüksek kalması ön görülmektedir. Bankalar buna göre her geçen gün yeni bir kredi paketi çıkarmaktadırlar. Bu paketler her alana hitap etmektedir. Esnaf, vatandaş, çiftçi bu tür kredilerden son derece az faiz ile birlikte kredi imkanı sunmaktadır.