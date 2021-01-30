Zeytinburnu’nda Karaya Oturan Gemi İçin Kurtarma Çalışmaları Sürdürülüyor

Comoros bayraklı Streamline isimli gemi İstanbul'da fırtınalı ortamda hava muhalefetinden kaynaklanan dalgaların etkisi ile sürüklendi. Olumsuz hava şartları dolayısı ile Zeytinburnu’nda karaya oturan 108 metrelik Streamline isimli gemi kurtarılmak için bekleyişini sürdürüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise karaya oturan geminin kurtarılması için incelemeler yapıp çalışmalarını sürdürmekte. Marmara Denizi'nde olumsuz hava şartlarından dolayı şiddetli fırtına etkisi ile Zeytinburnu Ahırkapı’da Morini Limanı’na kayıtlı ve Comoros bayraklı Streamline isimli kargo gemisi fırtına etkisi ile sürüklendi ve karaya oturdu.

Sancak tarafından Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi için olay yerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan 3 kurtarma römorkörü, sahil güvenlik komutanlığına ait 2 bot ile tahlisiye ve çevre ekibi sevk edilmiş ve varagele sistemi ile Azerbaycan’lı 53 yaşında olan kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinkov’un kurtarılması çalismalar sonrasında başarı ile sağlanmış idi. Zeytinburnu'nda yaşanan olayda olay yerine gelen ekiplerin incelemesi ile karaya oturan kargo gemisi de kurtarılmak için bekliyor. Zeytinburnu Ahırkapı’da Morini Limanı’na kayıtlı Comoros bayraklı Streamline isimli kargo gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün Zeytinburnu sahilinde olay yerinde incelemeler gerçekleştirip karaya oturan geminin kurtarılması için çalışmalar başlattı.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma görünmezken Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine yardım amaçlı geldi. Geminin kaptanı 53 yaşındaki kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşında olan Nurlan Glinyov karaya oturan gemiye yardım için gelen ekipler tarafından kurtarılabildi. Olumsuz hava şartlarından dolayı şiddetli dalgalar ile sürüklenen geminin karaya oturması üzerine olay yerine yardım ekipleri gönderildi. Comoros bayraklı Streamline isimli kargo gemisinin yaşadığı olay can kaybı ya da yaralanma olmadan atlatıldı.