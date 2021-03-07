Zeynel Korkmaz Tutuklandı Mı? Adliyede İşlemler Başlatıldı

Bir kadın cinayeti daha, Reyhan Korkmaz adlı kadın 4 küçük çocuğunun gözlerinin önünde eski eşi tarafından canice katledildi. Katil cezaevine gönderildi.

Zeynel Korkmaz Tutuklandı Mı? Adliyede İşlemler Başlatıldı

Tartışma yaşadığı eşi Reyhan Korkmaz'ı 4 çocuğu gözü önünde canice katleden katil cezaevine götürüldü.  Zeynel  Korkmaz adlı şahıs 4 çocuğunun annesi Reyhan Korkmazı bıçakla öldürdü. Eşi Reyhan Korkmaz'ı boğazından bıçaklayarak  öldüren Korkmaz,  çıkarılmış olduğu mahkeme  tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 Ankara'da boşanmış olduğu eşi  Reyhan Korkmaz ile tartışmaya başlayan Zeynel Korkmaz,  çocuklarının gözü önünde mutfaktan almış olduğu bıçak ile canice eski eşinin boğazını kesti.  Emniyette sorgusu tamamlanan Zeynel  Korkmaz adliyeye sevk edildi.  Ardından çıkarılmış olduğu mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Talihsiz kadın olay yerinde çocuklarının gözü önünde can verdi,  olay sonrasına tanık olan komşu o anları anlattı, ‘’ Ben eve geldiğimde kadının öldüğünü gördüm.  Çocuklar bana ’’ annemi kurtar’’ diye yalvardı.  Babaları ise olay yerinden kaçmıştı. Bir süre sonra bizim yönetici arayarak beni istedi. bana da ‘  çocuklarım önce Allah'a sonra size emanet’ dedi.  bizde bugün çocukları yurda teslim ettik çocuklar için çok kötü bir durum gerçekten çok üzüldük.

Başka bir kadın ile birlikte olduğu öğrenilen katil eski eş Zeynel korkmazın birlikte yaşadığı  ve kadınla ise dini nikahlı olduğu öğrenildi. Daha önce de katil eski eşin, eşine kötü davrandığı kötü muamele yapığı ve şiddet uyguladığı bu sebep ile hakkında uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.  Emniyete götürülen zanlı,  vermiş olduğu ilk ifadesinde  eski esinin boğasını keserek öldürdüğüne ilişkin olan suçunu kabul ederek cinnet geçirdiğini,  cinayeti cinnet geçirerek işlediğini söyledi.

4 tane çocuğun  ise yaşlarının oldukça küçük olduğu, en büyük çocuğun  lise çağı olmak üzere diğer  3 küçük çocuğun ise ilkokulda eğitim gördüğü öğrenildi. Çocuklar devlet koruması altına alındı, 4  küçük kardeş ise anneleri öldürüldükten sonra babalarının da cezaevine girmesi ile komşuları tarafından yurtlarda kalmaları adına devlete verildi.

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