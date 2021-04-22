Zengin Erkekler Kadınlar ile Tuzağa Düşüyordu! Çete Çökertildi

Tekirdağ'da meydana geldiği öğrenilen olayda Kapaklı ilçesinde sosyal medyada tanıştığı bir kadın ile görüşmeye giden şahıs çete üyeleri ile karşılaştı. Karşılaşmış olduğu çete üyeleri tarafından başka bir yere götürülen şansın 30 bin lirası ve cep telefonu alındı ve ayrıca gaspa uğradı. Zengin erkekleri hedef alıp kadınlar ile tuzağa düşüren çetenin polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sayesinde çökertildiği bilgisi öğrenildi.

Tekirdağ Kapaklı'da yaşayan olayda E.Y. isimli şahıs sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştı ve ikili arasında bir süre konuşmalar gerçekleşti. Ardından E.Y. isimli şahıs tanıştığı kadının yapmış olduğu davet üzerine görüşmek için kendisine verilen adrese gitti.

Sosyal medyada tanışmış olduğu kadın ile görüşmek için kendisine verilen adrese giden şahıs kapıdan içeriye girdiğinde ise hayatının şokunu yaşadı ve bir çete ile karşılaştı. Verilen adreste kadınlar aracılığı ile zengin erkekleri tuzağa düşüren çete ile karşılaşan şahıs arabaya bindirilip farklı bir adrese götürüldü ve orada gaspa uğradı.

Araca bindirilip zorla götürüldüğü 2. adreste kredi ve banka kartlarında bulunan 30.000 TL ve cep telefonu çete üyeleri tarafından şahıstan alındı. Ardından yaşanan olayın kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi sonrasında polis ekipleri harekete geçti ve çete hakkında geniş çaplı bir araştırma başlatıldı.

Ekiplerin bölgede bulunan bütün güvenlik kameralarını titizlikle incelemesi sonucunda çete çökertildi ve şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Yaşanan olayın bir kısmını sokakta bulunan güvenlik kameraları aracılığı ile kayıt altına alınması sebebiyle görüntüler incelendi ve çete üyelerinin kimlik tespiti gerçekleşti. Polis ekipleri farklı yerlere eş zamanlı olarak operasyonlar düzenledi ve çete üyesi olan 6 şüphelinin yakalanması gerçekleşti. Kadınlar aracılığı ile zengin erkekleri hedef alan çetenin şüphelilerinin emniyetteki işlemlerin yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi ve şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken ikisi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.