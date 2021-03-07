Zekai Aksakallı, Erbaş Paşa'yı anlattı!

15 Temmuz'un simge ismi Ömer Halisdemir'in komutanı, eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, 42 yıldır tanışık olduğu fakat son 10 senede çok yakın dostluklarının bulunduğunu belirttiği Osman Erbaş Paşa'yı, “Emperyalistlerin uşaklarının hedefindeki dev bir kaleydi” sözleriyle nitelendirdi, "O, seçilmişlerin en seçilmişi artık. Bu tarafıyla tarihe not düşmüştü ve Rabbim şehitlik makamıyla şereflendirdi. Ruhu şad, mekânı cennet, şehadeti kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde verdiğimiz 11 şehit, Türkiye'nin yüreğini yaktı. 15 Temmuz döneminde Özel Kuvvetler Komutanı olan emekli Korgeneral Zekai Aksakallı Paşa, kazada şehit olan ve yakın dostluğu bulunan Korgeneral Osman Erbaş Paşa'yı Yeni Şafak gazetesine anlattı.

15 Temmuz'da 4 valiyi aradı

Zekai Aksakallı, Osman Erbaş ile 42 senedir tanıştığını, bilhassa son 10 senede çok yakın dostluklarının bulunduğunu bildirdi. Şehit Osman Erbaş Paşa'nın 15 Temmuz 2016 işgal girişimi öncesi, işgal girişimine kalkışıldığı gece ve ertesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı olağanüstü bir mücadeleye girdiğini, asla eğilmeyip hep dik durduğunu kaydeden Zekai Aksakallı şöyle konuştu:

“15 Temmuz 2016 tarihinde Osman Erbaş Paşa, Adana Tümen Komutanı olarak görev yapıyordu. Türkiye-Suriye sınırından sorumlu komutandı. İşgal girişiminin olduğu gece 22.30’da beni aradı. Koordine içinde çalıştık. Bilhassa İncirlik’in kontrol altına alınması ve tutulmasında çok büyük mücadele verdi. Hain darbeciler onu hapsedebilmek için Kilis Hudut Taburu içinde hazırlık yaptılar. İşgale karşı direniş için Adana, Gaziantep, Hatay ve Kilis valilerini aradı ve girişim boyunca bu 4 ilin valisiyle koordine içinde çalıştı.”

"Emperyalistlerin uşaklarının hedefindeki kaleydi"

15 Temmuz 2016 işgal girişimi gecesi Osman Erbaş Paşa ile arasında geçen diyaloğu da paylaşan Zekai Aksakallı, şunları anlattı:

“Osman Erbaş Paşa, saat 22.00’yi biraz geçtikten sonra eşiyle birlikte İskenderun’a gidiyordu. Beni aradı ve oğlunun kendisine 'İstanbul ve Ankara'nın karıştığı' yönünde verdiği bilgiyi aktardı. Ankara ve İstanbul'daki karışıklık sebebiyle beni aramış. Ben de kendisine durumun kritik olduğunu söyledim. Osman Erbaş'ı iyi tanırım. Emperyalistlerin uşaklarının hedefindeki dev bir kaleydi o. Seçilmişlerin en seçilmişiydi. Bu tarafıyla da tarihe not düştü ve Rabbim onu şehitlik makamıyla şereflendirdi. Ruhu şad, mekânı cennet, şehadeti kutlu olsun.”

Zekai Aksakallı kimdir?

15 Temmuz 2016 işgal girişimi gecesi Özel Kuvvet Komutanı olarak görev yapan Zekai Aksakallı, gece yarısı koruma astsubayı Ömer Halisdemir’i arayarak, komutanlığın ele geçirilmeye çalışılacağını belirtmiş, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi geldiğinde onu vurmasını emretmişti. "Ömer! Tuğgeneral Semih Terzi isyancıdır, vatan hainidir. Semih Terzi'yi karargâha girmeden vur, öldür! Bunun sonunda şehadet var biliyorsun. Hakkını helal et" diyen Zekai Aksakallıya "Emredersiniz komutanım, hakkım helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin" şeklinde cevap veren tüm Türkiye'nin yiğit evladı Ömer Halisdemir, ekibiyle Özel Kuvvetler Komutanlığına girmeye çalışan Semih Terzi'yi iki kurşunla vurarak etkisizleştirmiş, Semih Terzi'nin yanında bulunan ve içlerinde hayatını 2 kez kurtardığı Hasan isimli öğrencisinin de olduğu hainler ise Ömer Halisdemir'e 30 kurşun sıkmıştı.

Zekai Aksakallı ise Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığını almak için gelen Semih Terzi'yi öldürmesi sonrası komutanlığı ekibiyl ebirlikte kontrol altına almıştı. Zekai Aksakallı, 24 Ağustos 2016 tarihinde Suriye’de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı’nı yönetmişti. 2. Kolordu Komutanı olduğu son görevi sırasında 2020 YAŞ’ında şaşırtıcı biçimde emekliye sevkedildi. Tüm Türkiye, Zekai Aksakallı'nın emekliye sevki karşısında şok olmuştu.