Yüzyüze Eğitim Kararı! Hangi illerde Yüzyüze Eğitim Başlayacak?

Yüzyüze eğitimi başlatma kararı alındığı öğrenildi. Bitlis Valiliği ise yüz yüze eğitim hakkında alınan kararı kamuoyuna duyurdu. Valilik tarafından alınan eğitim ile ilgili karara göre haftada 5 gün olmak üzere yüz yüze eğitimin gerçekleşeceği ifade edildi. Yüzyüze eğitim sürecinin başlayacağı belirtilen Biltis’te valilik tarafından alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. Dünya ve ülke döneminde salgınla mücadele devam ederken yüzyüze eğitime geçme kararı alan iller açıklamalar paylaştı. Bir duyuru da Bitlis’ten gelirken valilik almış olduğu kararlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İşte detaylar…

Bitlis Valiliği’nin bildirmiş olduğu karara göre 2020-2021 eğitim öğretim yılında birleştirilmiş sınıf yapılan tüm okullar içerisinde haftanın 5 günü olmak üzere yüz yüze eğitim ve öğretime başlanacağı kararı kamuoyu ile paylaşıldı. Peki hangi okullarda yüzyüze eğitim olacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler… Bitlis Valiliği İl Umum Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınmış olan kararda 15 Şubat tarihi itibarı ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm okulların haftanın 5 günü olmak üzere yüzyüze eğitimin başlayacağı duyurusunda bulunuldu. İl merkezi ve tüm ilçelerde 15 Şubat tarihi itibari ile tüm köy ve beldelerde ortaokullar, resmi ve özel ilkokullar, imam hatip ortaokulları ve Yibo’ların bütün seviyeleri için bu okulların bünyesindeki anasınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmasına karar verildi. Bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yeni düzenleme yapılacağı bildirildi. Uygun görülen eğitim kurumlarında öğretmen, idareci, tüm öğrenciler ve personellerin mevcut kısıtlamalardan muaf tutulmasına İl Hıfzıssıhha meclisinin Umumi Hıfzıssıhha kanununun 72. ve 27. maddeleri kapsamında Valilik tarafından alınan kararlara uyulmaması ya da aksi şekilde davranılması durumunda ise idari işlem tesis edileceği açıklanmıştır.