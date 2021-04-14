Yüzlerce Yıldır Davul Çalınmayan Mahalle! Peki Neden Davul Çalınmıyor?

Bursa'da bulunan Emir Sultan Mahallesi'nde Ramazan ayında yüzlerce yıldır davul çalma geleneğinin uygulanmadığı biliniyor. Bu durumun sebebi ise oldukça hayret verici olarak değerlendirildi. Bursa'da bulunan bir mahallede yüzlerce yıldır Ramazan ayında davulcu alınmamasının nedeni bir türbeden kaynaklanıyor. Mahallenin ismini aldığı Emir Sultan Hazretleri’nin orada bulunması nedeni ile Ramazan ayında davul çalan kişinin Emir Sultan'a saygısızlık yapmış olacağına ve bunun yanı sıra başına bir bela geleceğini inanılmaktadır. Bu yüzden Bursa'nın Emir Sultan Mahallesi'nde davul çalma geleneğine uyulmuyor. Bu mahallenin davulcusu ise “Pilava Pilava” şeklinde bağırarak mahalle sakinlerinin sahura kaldırıyor.

Emir Sultan Hazretleri'nin türbesi Merkez Yıldırım ilçesinde bulunuyor ve Camisi'nin de olduğu yerde Mahalle sakinleri için davul çalınmıyor. Bu durumun sebebi ise Emir Sultan Hazretleri'ni rahatsız etmek istememekten kaynaklanıyor. Üstelik anlatılmakta olan bir rivayete göre eskiden davul çalan 1 kişi gece vaktinde aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah olduğunda 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki mezarlıkta uyanmış. Bu gelişme sonrasında bir daha o mahallede Ramazan ayında davul çalınmamış.

Yine bu rivayete benzer şekilde farklı olayların da yaşanması sebebi ile mahallede davul çalma geleneği yüzyıllar önce son bulmuş. Nüfusu 15 bini geçen Emir Sultan Mahallesi'nde vatandaşlar sahur vaktinde “Pilava Pilava” şeklinde uyandırılıyor. Bu Mahalle sakinlerinden biri olan ve 50 senedir Emir Sultan Mahallesi'nde ikamet eden Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Aydın’ın da bu mahalleye taşındığı zaman davulu çalan birinin olmadığını ve kendisinden önce de oralarda davul çalınmadığını öğrendiğini söylemiştir. Emir Sultan Hazretleri'nin Peygamber torunu olması sebebiyle saygı duyulduğunu ve davul çalma geleneğinin bu mahallede yaşanmadığını anlatmıştır. Davulcuların “Pilava Pilava” şeklinde bağırdığını ve vatandaşların dillerine basarak sahur vaktinin geldiğini haber verdiğini açıklamıştır. Mahalle muhtarı, Ramazan aylarının yanı sıra sünnet ve düğün gibi kutlamalarda da hiçbir şekilde hiçbir çalgı aletinin çalınmadığını ifade etmiştir.