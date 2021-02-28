Yüz Yüze Yapılacak Olan Lise Sınavlarının Tarihi Ertelendi ve Yeni Kararlar Alındı!

Lise öğrencileri ve veliler bir süredir liselerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını ve sınavların da yüz yüze yapılıp yapılmayacağı merak ediyordu. Dün gece liselerde birinci dönemde koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavların yapılacağı tarih ertelendi ve konuyla ilgili yeni kararlar alındı.

Koronavirüs salgınının patlak verdiği Mart aylarında yüz yüze eğitime ara verilmiş ve online eğitime geçilmişti. Vaka sayıları kısmen düşünce Eylül ayında yüz yüze eğitime kısmen geçilmişti fakat Kasım ayında vaka sayıları 30 binleri görünce yüz yüze eğitim yine askıya alınmıştı. 1.dönem sınavlarının çoğu yapılamamıştı ve Milli Eğitim Bakanlığı, ilk dönem yapılamayan sınavların ikinci dönem yapılacağını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak son değerlendirmelere göre eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilebileceğini duyurmuştu. Bunu duyan milyonlarca öğrenci, sosyal medya hesaplarından liselerde yüz yüze yapılacak olan sınavların ertelenmesi için paylaşımlar yapmıştı.

Öğrencilerin isyanına sessiz kalamayan bakanlık, kabine toplantısından sonra il valiliklerinin şehir genelindeki koronavirüs vakalarının sayısına göre şehir bazında yüz yüze eğitim ve sınav tarihlerine karar vereceklerini açıkladı. Alınan yeni kararla birlikte, liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların hangi illerde yapılacağı 8 Mart tarihinden itibaren planlanacak. Yüksek risk içeren il ve ilçelerde, yüz yüze sınavların yapılacağı tarih ertelenecek.

Psikolojik olarak oldukça zorlu geçen pandemi döneminde verimli bir şekilde çalışamadıklarını belirten öğrenciler sınavların mümkün olduğu kadar ertelenmesini istiyor. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında, sınavların ertelenmesini isteyen öğrencilerin olduğu kadar ertelenmemesini ve bir an önce yapılmasını isteyen öğrencilerin de olduğunu belirtti. Selçuk, "Önümüzdeki süreç, yerinde kararın artık yaygınlaşma dönemine geldi. Önce il bazında bakılacak, ilçe bazında valiler, il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle karar verecek." diyerek yüz yüze sınavlarla ilgili son noktayı koydu.