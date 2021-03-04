Yüz Yüze Eğitime Tam Geçiş Ne Zaman Olacak? Bakan Selçuk Açıkladı Yüz Yüze Eğitime Geçiş Başlayacak

Millî Eğitim Bakanlığından beklenen son dakika açıklaması geldi. Hangi illerde ne zaman tamamen yüz yüze eğitim başlayacak? Milyonlarca veli ve öğrencinin beklediği o açıklama işte detaylar haberimizde…

2 Mart tarihinde kabine toplantısı yapılmış ve ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni normalleşme adımları açıklanmıştı. Bu adımlar dahilinde de birçok kentimizde yüz yüze eğitim için hazırlıklar başladı!

Lise son ve orta sınıf öğrencilerinin sınav seneleri olmasından dolayı yüz yüze aldıkları eğitim daha da bir önem taşımaktaydı. Sadece onların da değil ilkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi yani eğitimin her kademesinde çocukların okullara ne zaman döneceği merak konusu. Yapılan Kabine toplantısı sonrasından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından okulların ne zaman açılacağına dair merak edilenler yanıt buldu.

Ülkemizin her ilinde ara verilen yüz yüze eğitim sonrasında nihayet tekrar okullar açılmaya başladı. Salgın dönemiyle evlerde ve online şekilde eğitim alan birçok çocuk hem sınıf arkadaşlarını hem de öğretmenlerini çok özlemişti. Düşük ve orta riskli illerde de eğitimin yeni normale göre düzenlenmesi planlanıyor. Buna göre MEB tarafından açıklandığı gibi ortaokul 5, 6, 7, lise 9, 10 ve 11. Sınıflar da yüz yüze eğitime geçiş yapacak. Peki hangi iller de okullar açılacak?

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ ŞEHİRLER DE EĞİTİM DEVAM EDECEK

Düşük ve orta riskli olarak açıklanan tüm kentlerimizde, ortaokul 5, 6, 7 ve lise 9, 10 ve 11.sınıflar seyreltilmiş yüz yüze eğitime geçecekler.

Bu kademedeki öğrencilerimiz haftada 2 gün okullarda yüz yüze eğitim alacak ve diğer günlerden uzaktan eğitime devam edecekler.

ORTA SON VE LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ

Sınav senelerinde olan orta son ve lise son sınıf öğrencileri de herhangi bir kısıtlama olmadan ülke genelinde seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlayacaklar.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Açıklanan vaka haritasında Uşak ve ülkenin doğusunda yer alan Batman, Ağrı, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Hakkâri, Muş, Iğdır, Van ve Şırnak illerimiz düşük risk olarak tanımlanmıştı. Bu illerde yüz yüze eğitime tüm kademelerde seyreltilmiş şekilde geçiş yapılacak.

ORTA RİSKLİ İLLER

Orta risk olarak açıklanmış ve haritada sarı ile işaretlenmiş illerimizde de okullar açık olacak. Öğrenciler seyreltilmiş bir şekilde yüz yüze eğitim alacaklar.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 00:14