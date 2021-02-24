Yüz yüze eğitime ilişkin önemli gelişme!

Türkiye'de bilindiği üzere köy okulları, 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitime geçti. 1 Mart 2021 tarihinden itibaren de ilkokul öğrencileri ile 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime geçecek. İlkokul öğrencileri, haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitim gösterecek. Okul yönetimleri, 8'inci sınıf öğrencileri ve 12'nci sınıf öğrencilerine yüz yüze eğitim verileceği günler ile derslerin başlangıç ve bitiş saatlerini öğretmenlerle beraber tespit edecek.

Uzaktan eğitime hangi öğrenciler devam edecek?

5'inci sınıf öğrencileri, 6'ncı sınıf öğrencileri, 7'nci sınıf öğrencileri ile 9'uncu sınıf öğrencileri, 10'uncu sınıf öğrencileri ve 11'inci sınıf öğrencileri ise uzaktan eğitimi sürdürecek.

Valiler karar verecek

Diğer yandan, bütün sınıf düzeylerinde okulların tam zamanlı olarak açılıp açılmayacağına ilişkin karar artık valilikler tarafından verilebilecek. Koronavirüsün seyrine göre şehir bazında yüz yüze eğitime bütün sınıf düzeylerinde geçilebilecek.

"Vaka sayısı azaldıkça açılabilecek"

Sabah gazetesinde yer alan haberde, MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) yetkililerinin açıklamalarına yer verildi. Yetkililer, öğrencilerin okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşabilmeleri için veliler tarafından fiziki mesafe ve hijyen gibi tedbirler ile kısıtlamalara riayet edilmesinin büyük bir önem arz ettiğini dile getirdiler. Söz konusu yetkililer, vaka sayılarının azalması durumunda valilikler tarafından verilecek olan karara göre şehir bazında okullar tam zamanlı olacak şekilde açılabilecek.

Hangi dersler yüz yüze verilecek?

İlkokul öğrencilerine yüz yüze verilecek olan dersler; İngilizce, Hayat Bilgisi, Matematik ve Türkçe. 4'üncü sınıf öğrencileri, söz konusu derslere ilave olarak haftada 2 saat olmak üzere Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi alacak. Beden Eğitimi, Resim ve Müzik dersleri ise yine uzaktan eğitim sistemiyle verilecek.

LGS'ye hazırlık yapan 8'inci sınıf öğrencilerine, söz konusu sınavda çıkacak konulara göre yüz yüze eğitim verilecek. İngilizce, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi dersleri yüz yüze eğitimle 8'inci sınıf öğrencilerine verilecek. 12'nci sınıf öğrencilerine ise YKS'ye hazırlık için gerekli olan dersler yüz yüze eğitim sistemiyle verilecek.

Öğrencilere dijital karne verilecek

2020-2021 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde liselerde yapılamayan sınavlar, 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla iki hafta içerisinde yüz yüze olacak şekilde gerçekleştirilecek. Lise öğrencileri, 1 Kasım 2020'ye kadar gösterilen müfredattan sorumlu tutulacak. Birinci dönemde karne alamayan lise öğrencilerine sınavların tamamlanmasının ardından dijital karne verileceği bildirildi.

"Ortak çaba göstermeliyiz"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Millî Eğitim Bakanı Selçuk, çok kritik iki haftanın ortasında olunduğunu ifade etti. Selçuk, köy okullarının 15 Şubat Pazartesi günü açıldığını hatırlatarak, 1 Mart Pazartesi günü de hem ilkokulların hem de 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime geçeceğini belirtti. Selçuk, bu mutluluğu bütün öğrencilerle birlikte yaşamanın herkesin ortak çabası olması gerektiğini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 09:42