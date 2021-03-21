Yüz Yüze Eğitime Ara Verildi! Osmancık'ta 3 Okul Kapatıldı

Çorum Osmancık'ta korona virüs vaka sayısı son haftada artış göstermiş ve korkutucu bir tablo oluşmasına sebep olmuştu. Temaslı sayısının da yüksek olması nedeni ile ilçede bulunan Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu kapatıldı. 3 okulda 14 gün süre ile sağlığın korunması amacıyla eğitime ara verilmesine ve okullar kapatıldıktan sonra uzaktan eğitimin sürdürülmesi üzerinde karar kılındı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde artan vaka sayıları ile ilgili olağanüstü toplantı gerçekleşti. Osmancık İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi ilçe Kaymakamı Ayhan Akbay toplantıda önemli konular hakkında açıklamalar yaptı. İlçe Kaymakamı Ayhan Akbay başkanlığında yürütülen toplantıda gündemde olan konular tartışıldı ve ilgili okullar hakkında kapatılma kararı alındı. Belirtilen 3 okulun 14 gün süre ile uzaktan eğitme devam edeceği ifade edildi.

İlçe Kaymakamı başkanlığında yapılan toplantıda gündemdeki konular görüşüldü ve korona virüs pozitif vaka sayısının ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebi ile Osmancık ilçesinde bulunan 3 okulun 14 gün süreyle eğitime ara verilmesi konusunda karar alındı. Okulların kapatılması ardından uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.

Osmancık Kaymakamlığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi ve öğrencilere bilgi paylaşımında bulunuldu. Belirtilen üç okulun korona virüs pozitif vaka sayısı ve teması sayılarını yüksek olması nedeni ile 21 Mart 2021 günü saat 05.00’dan başlayarak 14 gün süreli olarak yüz yüze eğitime ara verileceği ve uzaktan eğitime devam edileceği açıklandı.

Açıklama yapılan konu hakkında gerekli olan hassasiyetinin gösterilmesine, belirtilen esaslar doğrultusunda gerçekleşecek olan uygulamada herhangi bir aksaklık meydana gelmesine ve mağduriyete neden olunmamasına dikkat çekildi. Osmancık Kaymakamlığı tarafından belirtilen üç okul hakkında yapılan açıklama ile birlikte alınan kararlara uymayanlar hakkında Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince adli işlemlerin başlatılacağı, idari işlem tescil edileceği ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında işlemler gerçekleşeceği bilgisi verildi.