Yüz Yüze Eğitimde İl Bazlı Karar

29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında bakanlık bir açıklama yapmış ve yüz yüze ile uzaktan eğitim faaliyetlerinde il bazlı karar alınacağını belirtmişti. Yerinde karar uygulaması kapsamında yapılan uygulamalara göre 1 Mart 2020 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılan kriterler doğrultusunda uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim faaliyetlerinde il bazlı kararlar alındığı ve bu şekilde devam edileceği kamuoyuna duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı bu açıklama sonrasında valiliklerin Hıfzıssıhha kuralları ile farklı bir karar almadığı sürece okullarda mevcut durumların korunacağını ve yüz yüze eğitime devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşmişti ve bu toplantı sonrasında il bazlı kararlar alınabileceği de açıklanmış ve yüz yüze eğitim ile ilgili resmi açıklama yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı ise yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde il bazlı hareket edebileceklerini ve yerinde karar uygulaması kapsamında yeni eylemlerde bulunabileceğini duyurdu. İşte detaylar…

Paylaşılan yazılı açıklamada eğitim faaliyetlerinde yerinde karar uygulaması ile 1 Mart 2021 Pazartesi gününde kamuoyu ile paylaşılan kriterler doğrultusunda uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim faaliyetlerinde il bazı kararlar alınabileceği ve bu şekilde eğitim hayatına devam edileceği kamuoyuna duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk‘un onaylamış olduğu karara göre yapılan açıklamada okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda ve sınava girecek olan 8. ve 12. sınıflarda Türkiye genelinde yüz yüze eğitimin önceden de bildirildiği gibi devam edeceği ifade edildi. Bunun yanı sıra ortaokul 5,6, 7. sınıflar ve lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitime geçişte risk durumuna bağlı olarak il bazında kararlar uygulanacaktır açıklamaları yapıldı. Özel eğitim veren okullarda ise yüz yüze eğitime geçirebileceği bildirildi.