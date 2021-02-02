Yüz Yüze Eğitim Planlaması Belli Oldu! Hangi Sınıflar Okula Gidecek 2021 Hangi Okullar Açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin planlaması ile ilgili açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada okulların kısmi olarak yüz yüze açılmasına karar verildiği belirtilmişti. Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama ile birlikte hangi okulların ne zaman açılacağı ve hangi sınıfların ne zaman okula gideceği belli oldu.

Dün yapılan kabine toplantısından sonra okullarda yüz yüze eğitim başlaması ile ilgili müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yüz yüze eğitime geçiş planları ile ilgili detayları açıkladı.

KÖY OKULLARINDA EĞİTİM BAŞLAYACAK

15 Şubat 2021 tarihinden itibaren köy okullarında yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklayan Ziya Selçuk köylerde koronavirüs salgını çok az veya hiç olmadığı için buradaki eğitimin daha fazla aksamaması gerektiğini düşündüklerini ve bu nedenle köy okullarındaki tüm kademelerde 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze ve tam zamanlı eğitimin başlayacağını duyurdu.

Ziya Selçuk açıklamasına özel gereksinimli öğrenciler için özel eğitim okulları ve sınıflarının tam zamanlı olarak 1 Mart’tan itibaren eğitime başlayacağını söyleyerek devam etti. Bunun yanı sıra 1 Mart'tan itibaren ilkokullarda tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçileceğini ancak seyreltilmiş sistem uygulanacağını ve bu öğrencilerin haftada sadece 2 gün okula gideceğini belirtti.

ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Bakan Selçuk lise öğrencileri için de açıklama yapmayı ihmal etmedi. 12. Sınıfların 1 Mart’ta yüz yüze eğitime geçeceğini belirten Selçuk 8. Sınıfların da aynı tarihte yüz yüze eğitim ve başlayacağını açıkladı. Sınav dönemlerinde oldukları için 12. ve 8. sınıflara öncelik verildiğinin altını çizdi. Bununla birlikte tüm lise öğrencilerinin birinci dönemden kalan sınavlarının da Mart ayı içinde planlanıp yüz yüze yapılacağını ifade etti.

ÖĞRENCİLER ZORUNLU OLMAYACAK

Koronavirüs salgını nedeniyle okula yüz yüze gitmek istemeyen ve öğrencilerini okula göndermek istemeyen velilerin seçme hakkı bulunduğunu söyleyen Selçuk yüz yüze eğitimde zorunluluk olmayacağını belirtti. Dileyen veliler çocuklarını pandemi sürecinde okula göndermeme hakkına sahip olacak. Karar tamamen öğrencilere ve velilere bırakılacak. Bunun yanı sıra öğretmenlerinde Şubat ayı içinde aşılanacağının müjdesini veren Selçuk detaylar belli oldukça açıklama yapacaklarını belirtti.