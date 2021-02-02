Yüz Yüze Eğitim Kararı Açıklandı! Erdoğan Duyurdu Bu Tarihten Sonra Eğitim Başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yüz yüze eğitime dair ilk işaretler gelmeye başladı. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen okullarının açılmasını dört gözle bekliyordu. Erdoğan’da ise ilk açıklamalar geldi…

Öğrenciler uzun zamandır okullarına, sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın heyecanı içerisindeydi. Özellikle de veliler uzaktan eğitim dönemi boyunca yorulmuş öğretmenler de zorlanmıştı. Herkes sınıf ortamına kavuşmak isterken korona virüs salgını ve yüksek vakalar nedeniyle bu durum sürekli erteleniyordu. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Köy okulları 15 Şubat itibariyle açılacak ve diğer okullarda da kademeli eğitim başlayacak. Ayrıntılar haberimizde…

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim için tarihi duyurdu. Erdoğan tarafından verilen tarihe göre 15 Şubat tarihinden itibaren köy okulları kademeli olarak açılacak. 1 Mart itibariyle de şehirlerdeki okullar kademeli olarak açılmaya başlanacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN TARİH GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yüz yüze eğitim için tarih verildi. Yapılan kabine toplantısı sonrasından alınan kararlar duyuruldu.

KADEMELİ BAŞLIYOR

1 Mart tarihiyle birlikte il bazından yaşanan durumlara eğitim ve öğretim faaliyetleri başlatılacak. İlk aşamada size öncelik olarak 8. Ve 12.sınıflar açılacak. Sınav nedeniyle bu kademelere öncelik verilirken bunun yanı sıra ilkokul ve özel eğitim okullarına da aynı öncelik verilecek ve 1 Mart itibariyle eğitim-öğretim dönemi başlamış olacak.

Süreçle ilgili hazırlıklar ise yapılmaya devam ediyor. Süreçle ilgili gelen açıklamalara göre Milli Eğitim Bakanlığı yol haritasını belirleyecek ve detaylıca sunacak.