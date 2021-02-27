Yüz yüze eğitim ertelendi!

Türkiye'de 1 Mart 2021 tarihinde belirli sınıf düzeylerinde başlayacak olan yüz yüze eğitim bir gün ertelendi. Konuya ilişkin açıklama MEB'den (Millî Eğitim Bakanlığı) geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 1 Mart Pazartesi gününden itibaren özel eğitim sınıf ve okulları, ilkokullar, resmî ve özel olmak üzere bütün ana sınıfları ile 8'inci ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesine yönelik karar verildiği hatırlatıldı. Söz konusu açıklamada, koronavirüsün seyrine göre bu konuda şehir bazında karar verilebileceğine dair karar alındığı anımsatıldı.

"Kabine Toplantısı'nda ele alınacak"

Bilim Kurulu tarafından ortaya konan kriterler ile Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan şehir bazlı vaka sayılarının 1 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda ele alınacağı bildirilen açıklamada, bu nedenle resmi ve özel okullarda 1 Mart Pazartesi günü başlatılması planlanan yüz yüze eğitim ile sınavların, koronavirüsün şehir bazlı seyri doğrultusunda 2 Mart Salı günü başlatılacağı ifade edildi.

"Yerinde karar doğrultusunda sürdürülecek"

Açıklamada, Kabine Toplantısı'ndaki değerlendirmenin ardından "yerinde karar" süreci doğrultusunda il hıfzıssıhha kurulları tarafından eğitim-öğretim çalışmalarının sürdürüleceği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Türkiye genelindeki köy okulları ile anaokullarında yüz yüze eğitime 15 Şubat Pazartesi günü geçilmişti. İlkokul öğrencileri ile 8'inci sınıf öğrencileri ve 12'nci sınıf öğrencilerinin 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime geçmelerine yönelik karar alınmıştı. Özel eğitim sınıf ve okullarının yanı sıra spor liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin de 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağı ifade edilmişti. 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıf öğrencilerinin ise uzaktan eğitime devam edeceği belirtilmişti.

Valiliklerin karar vereceği duyurulmuştu

Öte yandan, tüm sınıf seviyelerinde tam zamanlı olarak okulların açılıp açıklamayacağına dair kararın valilikler tarafından verileceği duyurulmuştu. Şehir bazında koronavirüsün seyrine göre tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime geçilebileceği ifade edilmişti.

Yetkililerden "Önlemlere dikkat edilmeli" uyarısı

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) yetkilileri, öğrencilerin yüz yüze eğitime geçebilmeleri için velilerin önlemlere dikkat etmeleri gerektiğine dair uyarıda bulunmuştu. Yetkililer, vaka sayılarının gerilemesi halinde valiliklerin vereceği karar doğrultusunda okulların şehir bazında tam zamanlı olarak açılabileceğini dile getirmişti.

Yüz yüze verilecek olan dersler

İlkokul öğrencileri, Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve İngilizce derslerini yüz yüze alacak. 4'üncü sınıf öğrencileri, bu derslerin yanında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi de görecek. Müzik, Beden Eğitimi ve Resim dersleri uzatan verilecek.

8'inci sınıf öğrencilerine LGS müfredatına göre yüz yüze eğitim verilecek. Fen Bilgisi, Türkçe, İngilizce, Matematik ve Sosyal Bilgiler dersleri yüz yüze verilecek. 12'nci sınıf öğrencilerine de YKS müfredatına göre yüz yüze eğitim verilecek.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 14:43