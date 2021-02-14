Yüz Yüze Eğitim Başlıyor Mu? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Açıklama Yaptı!

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim öğretim dönemi hakkında önemli açıklamalara imza attı. Yapmış olduğu konuşmada çocukların evde düzenli bir yaşam sürmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Ziya Selçuk, bu konuda velilerden yardımcı olmalarını istedi. Yüz yüze eğitim gerçekleşecek olan okullarda çocukların çantalarında yedek maske ve çeşitli hijyen malzemeleri bulundurarak gitmeleri gerektiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların TRT EBA kanalını düzenli bir şekilde takip etmelerinin oldukça önem taşıdığına dikkat çekerken çocukların ailelerinden de bu konuya özen göstermeleri gerektiği hakkında duyuruda bulundu. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yeni eğitim öğretim dönemi hakkında gerçekleştirmiş olduğu konuşması hakkında detaylar…

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında önemli noktalara değindi. Bakan Selçuk, velilere seslenerek 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısı hakkında önemli açıklamalar yapıp kamuoyuna bilgi paylaşımında bulundu. Bakan Ziya Selçuk, yaptığı açıklamalarda öncelikle velilere teşekkürlerini iletti. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısı ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı, salgın ile ilgili alınan tedbirlerin önemine dikkat çeken bir konuşmaya imza attı. Selçuk, 2. dönem uzaktan ve yüz yüze şeklinde başlayacak olan eğitim dönemi hakkında velilere açıklamalar yaptı. İkinci yarıyıl eğitim programını güçlendirmek için velilerin desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Bakan, velilere çocuklarının evde düzenli bir hayat yaşamaları için talepte bulundu. Çocukların canlı ders katılımına ve TRT Eba kanallarını düzenli bir şekilde takip etmeleri hakkında velilerden dikkatli olunması konusunda ricada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime başlayan aileler için ise hijyen kurallarına uygun bir şekilde davranarak çocuklarını okula göndermelerini rica etti. Bununla birlikte çocuklarının çantalarında yedek maske ve hijyen malzemelerini koymaları gerektiğini belirtti.