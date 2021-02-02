Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Bakan Selçuk'tan flaş açıklamalar

Türkiye'de bulunan okullarda birinci dönem 22 Ocak Cuma günü sona ermiş, öğrenciler üç haftalık yarıyıl tatiline girmişlerdi. Okulların ikinci dönemin başlayacağı 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği ise merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bugün konuya ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

15 Şubat Pazartesi günü köy okullarında yüz yüze eğitime geçileceğini belirten Selçuk, 1 Mart Pazartesi günü ise tüm ilkokul öğrencileri ile 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Selçuk, okul öncesi eğitime önem verdiklerine dikkat çekerek, bütün bağımsız anaokullarının 15 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacağını söyledi. İlkokul öğrencilere ilişkin önemli bir ayrıntıyı duyuran Selçuk, söz konusu öğrencilerin haftanın iki günü olacak şekilde eğitimlerine devam edeceklerini belirtti. Selçuk, yüz yüze eğitim kararını aslında velilerin vereceğine dikkat çekerek, velilerin isteğine bağlı olarak öğrencilerin uzaktan eğitim almayı sürdüreceklerini ifade etti.

Selçuk'un açıklamalarından yüz yüze eğitime ilişkin önemli başlıklar şu şekilde:

"10 milyonlarca saat online ders verildi"

Türkiye'nin koronavirüs sürecinde eğitim bakımından örnek gösterildiğini belirten Selçuk, bu süreçte 10 bin ders videosu hazırlandığını ve 10 milyonlarca saat online ders verildiğini aktardı.

Köy okulları ne zaman açılacak?

Selçuk, 15 Şubat Pazartesi günü okullarda ikinci dönemin başlayacağına dikkat çekerek, köylerde koronavirüs tespit edilmediği için öğrencilerin eğitim hayatlarında daha fazla aksama yaşanmaması amacıyla köy okullarının 15 Şubat Pazartesi günü tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı olarak açılacağını ve yüz yüze eğitime geçileceğini duyurdu.

Anaokulları ne zaman açılacak?

Selçuk, bütün bağımsız anaokullarının da 15 Şubat Pazartesi günü tam zamanlı olarak açılacağını ifade etti.

İlkokullar ne zaman açılacak?

İlkokulların bütün sınıf seviyelerinin 1 Mart Pazartesi günü açılacağını kaydeden Selçuk, ilkokul öğrencilerinin yine haftanın 2 günü olacak şekilde eğitimlerine devam edeceklerini bildirdi.

Selçuk, özel gereksinimli öğrenciler için 1 Mart Pazartesi günü özel eğitim okulları ile sınıflarının da açılacağını söyledi.

8'inci sınıflar ve 12'nci sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?

Sınavlara hazırlanan 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri için de 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitimin başlayacağını belirten Selçuk, söz konusu öğrencilerin aktif bir biçimde sınavlara hazırlanmalarının ve öğretmenleriyle yüz yüze iletişim halinde olmalarının önem taşıdığına dikkat çekti. Selçuk, bu yüzden 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin 1 Mart Pazartesi günü tam zamanlı olacak şekilde eğitimlerine başlayacaklarını kaydederek, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen koşullar kapsamında söz konusu öğrencilerin okullarında yerlerini alacaklarını ifade etti.

Sokağa çıkma yasağında ne olacak?

Selçuk, Türkiye'de sokağa çıkma yasağının uygulandığı zamanlarda öğrencilerin izinli olacaklarını duyurdu.

"Veliler karar verecek"

Öğrencilerin yüz yüze eğitim alıp almayacaklarına aslında velilerin karar vereceğini belirten Selçuk, isteğe bağlı olarak öğrencilerin uzaktan eğitim almayı sürdüreceklerini belirtti.

Öğretmenler ne zaman aşılanacak?

Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim verecek olan öğretmenlerin Şubat ayında aşılanacaklarını kaydetti.

"Şehir bazlı kararlar verilebilir"

Selçuk, önümüzdeki dönemde farklı sınıf seviyeler için şehir bazlı olacak şekilde yüz yüze eğitim kararının verilebileceğini de ekledi.