Yunanlar göçmenleri yine ölüme terk etti! Neredeyse donacaklardı

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik zulmü sona ermiyor. MSB (Millî Savunma Bakanlığı) tarafından yapılan açıklamada, bir grup düzensiz göçmenin hem paraları hem de telefonları Yunanistan tarafından alındı.

Donma tehlikesi altında kaldılar

Açıklamaya göre, Yunanlar tarafından düzensiz göçmenlere yönelik şiddet uygulandı. Daha sonra söz konusu düzensiz göçmenler, yasa dışı yöntemlerle bir kez daha Türkiye'ye sınır dışı edilmek istendi. Bölgede mahsur bırakılan düzensiz göçmenlerin donma tehlikesi altında olduğuna dikkat çekildi.

Hepsi kurtarıldı

Bunun üzerine kurtarılan düzensiz göçmenlerin Edirne'de bulunan Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

İdlib'den gelen şehit haberleri üzerine Türkiye, 2020 senesinin Şubat ayında Suriyeli göçmenlerin Avrupa ülkelerine geçişini önlemekten vazgeçmiş ve sınır kapılarını açmıştı. Bunun üzerine Suriyeli göçmenlerin sınır kapılarına akın ettiği görülmüştü. Türkiye, İdlib'den gelmesi beklenen göçmenlerin deniz ve kara yoluyla Avrupa ülkelerine geçmelerinin önlenmeyeceğini duyurmuştu. AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Sözcüsü Çelik, İdlib'de 29 Türk askerinin şehit olduğu saldırının ardından açıklama yapmış, Türkiye'nin mülteci politikasının değişmediğini ancak mültecileri tutacak bir durumda da olunmadığını dile getirmişti. Bunun üzerine göçmenler, Yunanistan'a geçmek amacıyla sınır kapılarına yönelmişti. Yunan güvenlik güçleri tarafından sınır kapılarında sıkı tedbirler alındığı görülmüştü. Göçmenlere ses bombası ve biber gazı ile sert müdahalede bulunulmuştu. Bu gelişmeler Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime neden olmuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Suriye'deki gelişmelerde ülkesinin sorumlu olmadığını belirtmişti. Çok sayıda göçmenin Yunanistan'a yasa dışı yöntemlerle girmeye çalıştığını ifade eden Miçotakis, buna izin verilmeyeceğini söylemişti. Miçotakis, bu nedenle sınırlarda güvenliğin artırıldığını kaydetmişti.

Kampta yangın çıkmıştı

2020 senesinin Eylül ayında ise Midilli Adası'nda bulunan Moria mülteci kampında peş peşe yangın çıkmıştı. Bunun sonucunda Moria kampı yanıp kül olmuştu. Söz konusu yangınların, Moria kampında 35 mültecinin koronavirüse yakalanmasının ardından çıkması dikkat çekmişti. Moria kampından kaçan mülteciler ortada kalmıştı. Bazı mültecilerin Kara Tepe kampına gittiği ve çadırlarda kalmaya başladığı görülmüştü. Almanya, Moria kampında kalan ve yanında yetişkin bulunmayan 400 mülteci çocuğun 10 Avrupa ülkesi tarafından kabul edileceğini ifade etmişti. Miçotakis ise Midilli Adası'nda kalıcı şekilde mülteci merkezinin kurulacağını duyurmuş ve söz konusu merkezin mülteci problemiyle mücadele konusunda kritik bir yere sahip olacağını duyurmuştu.

"Çizgi çekiyoruz"

Miçotakis, 2021 senesinin Ocak ayında yaptığı açıklamada ise Yunanistan'ın savaş ve zulümden kaçan insanlara açık olduğunu ileri sürmüştü. Yunanistan Başbakanı, ekonomik göçmenler ile mülteciler arasına çizgi çekildiğini ifade etmişti. 14 Ocak 2021 tarihinde Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığı, sığınma müracaatları kabul edilmeyen 1.450 düzensiz göçmenin ülkemize geri yollanmasını istemişti.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 12:53