Yunanlar, göçmenleri kelepçeleyip denize attı!

Olay, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana geldi. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Karaabdullah Burnu açıklarında göçmenlerin bulunduğuna dair bilgi aldı. Bunun üzerine söz konusu ekipler hızlı bir şekilde harekete geçerek bölgeye ulaştı.

3 göçmenin cesedine ulaşıldı

3 göçmeni kurtarmayı başaran ekipler, 3 göçmenin de cesedini buldu. Ekiplerin kurtardığı göçmenler, Çeşme'de bulunan Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yunanların zulmü sonucunda yaşamını yitiren göçmenlerin cesetleri de morga götürüldü.

Kelepçeledikleri tespit edildi

Kaybolduğu öğrenilen bir göçmen için ekipler tarafından hemen arama-kurtarma faaliyetlerine geçildi. Yunan askerlerinin, söz konusu göçmenlerin ellerini kelepçeledikleri, ardından denize attıkları tespit edildi.

Soylu paylaşımda bulundu

Konuya ilişkin paylaşım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu göçmenlere ait görüntülere yer verdi. Soylu, Yunan askerleri tarafından gece saatlerinde 7 göçmenin şiddete maruz bırakıldığını, ellerinin plastik kelepçeler vasıtasıyla bağlandığını, bot ve can yeleği olmaksızın denize atıldığını ve eşyalarının da alındığını ifade etti.

Muhammed isimli bir göçmen, Yunan askerleri tarafından eşyalarının alındığını, daha sonra da ellerinin kelepçelendiğini ve denize atıldığını söyledi.

Sahil Güvenlik ayrıntıları paylaştı

Sahil Güvenlik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İzmir'in Çeşme ilçesinde 19 Mart 2021'de saat 02.55'de düzensiz göçmenlerin bulunduğuna dair ihbar alındığı ifade edilerek, bu nedenle Sahil Güvenlik Botu'nun hemen olay yerine gönderildiği kaydedildi. Açıklamada, denizde bulunan 2 göçmenin alındığı belirtilerek, birinin bilincinin yerinde olmadığı, bu yüzden hemen Çeşme Limanı'na götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildiği ancak söz konusu göçmenin hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.

"3 bot ve 1 helikopter gönderildi"

Olay yerine daha sonra 3 tane Sahil Güvenlik Botu, 1 tane Sahil Güvenlik Dalış Timi ve 1 tane Sahil Güvenlik Helikopterinin gönderildiği belirtilen açıklamada, arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Boğaz Adası üstünde bulunan 2 göçmenin kurtarıldığı, 2 göçmenin cesedinin ise deniz yüzeyinden alındığı kaydedildi.

"Ellerini kelepçeledikleri öğrenildi"

Açıklamada, göçmenlerden ifade alındığı aktarılarak, Yunanlar tarafından göçmenlerin ellerinin plastik kelepçeler vasıtasıyla bağlandığı, şiddete maruz bırakıldığı, eşyalarının alındığı, lastik boy ya da can salı olmadan direkt olarak denize bırakıldığı ifade edildi.

"Tahkikat başlatıldı"

Göçmenlerin toplam 7 kişi olduğunun tespit edilmesinin ardından kaybolduğu anlaşılan 1 göçmen için arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, Çeşme Cumhuriyet Savcılığının olaya ilişkin tahkikat başlattığı belirtildi.

Çukurova Havalimanı'nın inşası devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, söz konusu havalimanına yönelik çalışmalara dair bilgilendirildi.