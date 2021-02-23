Yunanlar, F-16'larla Türk gemisini taciz etti!

Akdeniz'de gerginliği tırmandırmaya devam eden Yunanistan'ın hedefinde şimdi de Ege var.

Kuzey Ege'nin uluslararası sularında TCG Çeşme isimli Türk gemisi, teknik araştırmalar ile bilimsel incelemelerine başladı. Söz konusu geminin, 2 Mart 2021 tarihine kadar senelik planlı faaliyet programı dâhilinde Kuzey Ege'de araştırma ve incelemelerini sürdüreceği öğrenildi.

Taciz ettiler

Yunanistan'a ait savaş uçaklarının TCG Çeşme isimli Türk gemisini taciz ettiği bildirildi. Limni Adası'nın batısında Yunanistan'a ait 4 tane F-16 savaş uçağının TCG Çeşme'ye yaklaştığı ifade edildi. Söz konusu uçaklardan birinin Türk gemisine chaff fişeği attığı kaydedildi. Türk gemisine 2 deniz mili uzaklıkta söz konusu fişeği atan F-16 savaş uçağının bu tacizi tepki çekti.

Yanıt verildi

MSB (Millî Savunma Bakanlığı) kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu savaş uçaklarının tacizlerine yanıt verildi.

Chaff önleme sistemi, radar ve ısı güdümlü füzelerini aldatmak amacıyla kullanılıyor. Söz konusu sistem, birçok askerî uçakta yer alıyor. Uçakta bulunan sistemler veya pilotlar, Chaff önleme sistemini fırlatabiliyor.

Yunanistan gerginliği tırmandırıyor!

- Türkiye, hem Doğu Akdeniz'de hem de Ege'de problemlerin diyalog ve uluslararası hukuk kapsamında çözüme kavuşturulmasını hedefliyor. Yunanistan ise aksine gerilimi artıracak eylemlerine devam ediyor. 25 Ocak 2021 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmeler başlatıldı. Fakat İskiri Adası'nın kuzeybatısında bulunan uluslararası suları kapsayan bölgede Yunanistan, Şimşek-21 Tatbikatı'nı düzenledi. Söz konusu tatbikatta, birçok hava unsuru ile 20 tane gemi yer aldı.

- Öte yandan Yunanistan, 10-17 Şubat 2021'deki denizaltı çalışmalarına dair ilanlar yayınladı. Gayri askeri statüde olan Sisam Adası, Ahikerya Adası, İpsara Adası, Sakız Adası, Midilli Adası, Taşoz Adası, Limni Adası, Semadirek Adası ve Bozbaba Adası'nın karasularını kapsayan sahaların ilan edildiği görüldü.

- 17 Mart-27 Nisan 2021 tarihindeki Akdeniz ile Ege Denizi'nde atışlı eğitim gerçekleştirileceğine ilişkin denizaltı ilanları da yayınlandı. Yine gayri askerî statüye sahip olan Semadirek Adası, Sakız Adası, İpsara Adası, Meis Adası, Midilli Adası, Bozbaba Adası ve Limni Adası'nın karasularını kapsayan sahaların ilan edildiği fark edildi.

Yunanistan'ın böylece problemlerin diyalog ve müzakere ile çözüme kavuşturulmasını istemediği anlaşılmıştı. Söz konusu ülkenin, uzlaşmaz bir tutum içerisinde olduğu ve gerilimi artırmayı hedeflediği bir kez daha fark edilmişti.