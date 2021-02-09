Yunanistan’dan Türkiye’nin Gerisinde Kaldık Yorumu

Yunanistan hükümetinde bir dönem Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yapan Giannis Valinakis çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunan basını ile gerçekleştirilen toplantıda iki ülke arasında olan ilişki masaya yatırıldı. Eski Bakan Yardımcısı iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirip çok konuşulacak söylemlere imza attı. Türkiye’nin modern silahlanma gücünün ileri bir seviyede olduğunu açıkladı. Eski Bakan Yardımcısı gerçekleştirmiş olduğu konuşmada Yunanistan olarak Türkiye’nin modern silahlanma gücünün gerisindeyiz dedi. İşte Yunanistan’ın Eski Bakan Yardımcılığı görevini 2004 ile 2009 yılları arasında gerçekleştirmiş olan Giannis Valikanis’ten iki ülke ilişkilerini değerlendiren konuşma hakkında detaylar…

Yunanıstan’da bir dönem Dışişleri Bakan yYardımcılığı görevini yapan Valinakis, Türkiye hakkında bir itirafta bulunup Yunanistan’ı değerlendirdi. Eski Yardımcı Bakan, Türkiye’nin gerisinde kalındığını açıkladı. Yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin Yunanistan’a göre modern silahlanma gücünün daha ileride olduğu konusunda açıklamalarda bulundu. Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Giannis Valikanis, 2004 ile 2009 yılları arasında bakanlık görevini yapmıştı. Eski Bakan Yardımcısı bir basın toplantısında Türkiye hakkında flaş açıklamalar yaptı. Yunan basını ile birlikte Türkiye ve Yunanistan ilişkileri hakkında konuşan eski Bakan Yardımcısı Ankara’nın Yunanistan’dan daha modern bir silahlanma durumunda olduğu ifadelerinde bulundu. Yunan basın toplantısında Yunanistan ve Türkiye ilişkilerini değerlendiren eski Bakan Yardımcısı son 10 yıl içerisinde Türkiye’den daha geride oluklarını açıklayan bir konuşma gerçekleştirdi. Aynı zamanda ülke olarak Türkiye’ye karşı daha modern bir strateji geliştirmeleri gerektiği vurgusu yaparak ilginç açıklamalara imzasını attı. Bununla birlikte Türkiye’nin sürekli olarak yeni iddialar ortaya çıkardığı konusuna da değinen Eski Bakan Yardımcısı bu konu hakkında da Yunanistan’ın sessizliğini korumaya devam etme kararı aldığını açıkladı. Sahada daha güçlü bir durum olduğunu açıklayan eski Bakan Yardımcısı Giannis Valikanis, ilerleyen süreç içerisinde daha modern bir stratejiye ihtiyaç duydukları konusunda savunmaya geçti.