Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Tek kurşun bile atmadan...

Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir askıda olan istikşafi görüşmelerin 61'inci turu 25 Ocak günü gerçekleştirilecek. Fakat bu durumdan rahatsız olanlar var gibi görünüyor. Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın "Türkiye ile istikşafi görüşmelerin yapılmayacağına" dair açıklamada bulunduklarını, ertesi gün ise söz konusu görüşmelerin yakında başlayacağına dair duyuru yaptıklarını söyledi. Bu duruma tepki gösteren Velopoulos, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak istikşafi görüşmeleri Çavuşoğlu'ndan öğrenmenin Yunan hükümeti bakımından büyük bir rezillik olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin istediklerini veriyoruz"

Velopoulos, Yunanistan'ın menfaatleri ile Türkiye'nin menfaatlerinin çatıştığını ifade ederek, ülkesinin Fransa ile müttefiklik ilişkisi kurması gerektiğini belirtti. Yunanistan'ın tek bir kurşun bile sıkmadan Ege'nin yarısını Türklere bırakabileceğini kaydeden Velopoulos, istikşafi görüşmelerde Türkiye'nin istediğini, Yunanistan'ın da verdiğini söyledi.

11 Ocak günü açıklamada bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a istikşafi görüşmeler için çağrıda bulunmuştu. Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeni turunun Ocak ayında yapılabileceğini ifade etmişti. Türkiye'nin toplantıya ev sahipliği yapabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, söz konusu toplantının gününe heyetlerin beraber karar verebileceğini söylemişti. Çavuşoğlu, daha sonra da Yunan mevkidaşı Dendias ile görüşmede bulunabileceğini belirterek, Yunanistan'ın istikşafi görüşme talebini onaylamasını umduğunu ifade etmişti. Bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin yeni turunun 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Yunanistan: Karasuları görüşülmeyecek!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye ile düzenlenecek istikşafi görüşmelerde Başbakan Miçotakis tarafından belirlenen politikanın takip edileceğini söylemişti. Dendias, Türkiye ile karasuları meselesinin istikşafi görüşmelerde ele alınmayacağını belirterek, bunun müzakere konusu olamayacağına dikkat çekmişti. Karasuları konusunda hiçbir ülkeyle müzakere etmek zorunda olmadıklarını iddia eden Dendias, Yunanistan'ın Girit Adası'nın doğusundaki karasularını 12 mile kadar genişletebileceğini kaydetmiş, böyle bir hakka sahip olduğunu ifade etmişti.

Savaş nedeni sayılıyor

31 Mayıs 1995'te Yunanistan, Ege'deki karasularını 12 mile kadar genişletmeye yönelik bir karar vermişti. Bunun üzerine TBMM'de yer alan siyasi partiler tarafından ortak bir bildiriye imza atılmış, Yunanistan'ın Ege'deki karasularını 12 mile kadar genişletmesi durumunda bunun savaş nedeni olarak görüleceği duyurulmuştu. Türkiye hükümetine bu konuda askerî yetkilerin de verileceği belirtilmişti. Bu nedenle Yunanistan geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 14:55