Yunanistan’dan Büyük Saygısızlık: Selanik’te Osmanlı Mezarları İş Makineleriyle Yok Edildi!

Yunanistan’da Selanik’e bağlı Gargara köyünde Osmanlıdan kalan 201 mezarın olduğu alan, spor salonu yapımı için başlatılan inşaat çalışmaları kapsamında tahrip edildi. Yunan basınının aktardığı bilgiye göre hafriyat çalışması esnasında mezarları gören operatörler çalışmayı durdurdu. Bunun ardından Tarihi Eserler Müdürlüğü ve Nea Propontida Belediyesi’ne konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Belediye çalışmaya izin verdi

İnşaat alanında inceleme yapan belediye ve müze yetkilileri, meclis kararı ile hafriyata devam etme kararı verdi. Belediye, konuyla ilgili açıklamasında “Kazıda Osmanlı dönemine ait iki yüz bir (201) çukur şeklinde mezar ortaya çıkarıldı. Bunlar fotoğrafları çekildikten ve planlandıktan sonra inşaat alanından uzaklaştırıldı” ifadelerini kullandı.

Müslüman vatandaşlar tepki gösterdi

Gargara köyünde yaşayan Müslüman vatandaşlar, belediye meclisinin Osmanlı mezarlarının olduğu bölümde kazı çalışmasına devam kararı vermesini sert bir şekilde eleştirdi ve şu ifadelere yer verildi: