Yunanistan’dan Büyük Saygısızlık: Selanik’te Osmanlı Mezarları İş Makineleriyle Yok Edildi!

Yunanistan’da Selanik’e bağlı Gargara köyünde Osmanlıdan kalan 201 mezarın olduğu alan, spor salonu yapımı için başlatılan inşaat çalışmaları kapsamında tahrip edildi. Yunan basınının aktardığı bilgiye göre hafriyat çalışması esnasında mezarları gören operatörler çalışmayı durdurdu. Bunun ardından Tarihi Eserler Müdürlüğü ve Nea Propontida Belediyesi’ne konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Belediye çalışmaya izin verdi
İnşaat alanında inceleme yapan belediye ve müze yetkilileri, meclis kararı ile hafriyata devam etme kararı verdi. Belediye, konuyla ilgili açıklamasında “Kazıda Osmanlı dönemine ait iki yüz bir (201) çukur şeklinde mezar ortaya çıkarıldı. Bunlar fotoğrafları çekildikten ve planlandıktan sonra inşaat alanından uzaklaştırıldı” ifadelerini kullandı.
Müslüman vatandaşlar tepki gösterdi
Gargara köyünde yaşayan Müslüman vatandaşlar, belediye meclisinin Osmanlı mezarlarının olduğu bölümde kazı çalışmasına devam kararı vermesini sert bir şekilde eleştirdi ve şu ifadelere yer verildi:
“Bu mezarlardan çıkan kemikler nereye kaldırıldı, nasıl kaldırıldı? Gerekli hassasiyet gösterilmediği açıkça ortada, çünkü İslam dini kurallarına göre “nakli kubur” yapılması gerekirdi ve anlaşılan yapılmadan iş makineleriyle gelişi güzel bir şekilde kamyonlara doldurulup bir tarafa boşaltıldı. Böylece Osmanlı döneminde Gargara (Simantra) köyünden 1920-1922 yılları arasında mübadeleyle göç edenlerin mezarları silinip süpürüldü. Ölülerimize bu yapılan büyük bir saygısızlıktır.