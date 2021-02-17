Yunanistan’da Çıkan Kar Fırtınasında 3 Kişiden Üzücü Haber Geldi

Yunanistan’da yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle 3 kişinin hayatını kaybettiği haberi öğrenildi. Yunanistan Ulusal Meteoroloji Dairesi direktörü konu hakkında bir açıklama gerçekleştirdi. Yunanistan’da etkisi yoğun bir şekilde hissedilen kar fırtınasının ülke genelinde görülen son 12 yılında gerçekleşen en sert fırtına olduğu yapılan açıklamada ifade edildi. Yunanistan’ın başkenti Atina’da yaşanan yoğun kar yağışı hayatı neredeyse durma noktasına getirecek kadar fazla idi. Yunan meteorolojistler ise yoğun kar yağışı hakkında açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde etkisini yoğun bir şekilde gösteren şiddetli kar fırtınalarının Yunanistan’ın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve öncekilere göre oldukça sert bir şekilde vatandaş üzerinde etki bıraktığını yaptığı açıklamada duyurdu.

Ülkede şiddetli geçen ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan kar fırtınasına bir isim verildi. Yaşanan korkunç hava olayının ismi “Medea” olarak açıklandı. Yunanistan’ın genelinde Medea fırtınaları su ve elektrik kesilmesine sebep olurken şiddetli bir şekilde kendini gösteren kar yağışı sebebi ile birçok otoyol da araç trafiğine kapandı ve yolcular istedikleri yerlere ulaşamadı. Yunanistan Sivil Koruma Teşkilatı’na ait olan tuz kamyonları ve kar küreme araçları yardımı ile otoyolları açma çalışmaları sürdürüldü. Yetkililer Atina’da hayatı neredeyse durma noktasına getiren şiddetli kar yağışı hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulundu ve gereksiz seyahatlerden kesinlikle kaçınılması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Aynı zamanda Atina’da 3 kişinin hayatını kaybettiği yoğun kar yağışı Kuzey bölgelerinde fazla sayıda ağacın devrilmesine sebep olarak gösterildi. 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan başkent Atina’da gerçekleşen şiddetli kar yağışı korona virüs aşısına da geçici olarak ara verilmesine neden oldu. Hayatı durma noktasına getiren yoğun kar yağışının 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin ikisinin solunum problemleri yaşadıkları ve tek başına hayatlarını sürdürdükleri belirtilirken yoğun kar yağışı sebebiyle elektrik kesintisi solunum destek cihazlarının kullanılmamasına sebep oldu. Yaşanan üzücü olay 2 kişinin can vermesi ile son buldu.

Hayatı durma noktasına getirip aşı çalışmalarını da geçici süreyle durduran şiddetli kar yağışı son 12 yılın en sert kar fırtınası olarak açıklanırken Girit adasının güneyine doğru Çarşamba gününe kadar yoğun şekilde devam eden yağışın etkisini sürdürmesini bekledikleri yapılan açıklamalar arasında yer aldı.