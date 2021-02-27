Yunanistan ile Mısır arasında 18'inci parsel krizi çıktı!

Yunanistan ile Mısır arasında gerginlik çıktı. Hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetleri yürütmek üzere Mısır tarafından 24 parselde ilan edilen ruhsat ihalesi Yunanistan'ı kızdırmış durumda.

Yunanistan'dan "Haritayı değiştirin" talebi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, iddialara göre, Mısır tarafından ihalede gösterilen 18 numaralı parseli eleştirdi. Bakanlığın Mısır'dan bu konuda açıklama talep ettiği bildirildi. Yunanistan'ın, ayrıca 18 parsele ilişkin haritanın değiştirilmesini istediği öğrenildi.

Türkiye'nin belirlediği sınırlara dikkat etti

Mısır tarafından 18 Şubat 2021 tarihinde 24 parselde ilan edilen ruhsat ihalesinin 1 Ağustos 2021 tarihinde sona ereceği belirtildi. Mısır'ın Türkiye tarafından BM'ye (Birleşmiş Milletler) bildirilen kıta sahanlığı sınırlarını göz önünde bulundurarak 18 numaralı parselin yer aldığı alanı belirlediği görüldü. Yunanistan'ın söz konusu sınırları yok saydığı biliniyor.

Yunan basınından tepki

Yunan basınından bu duruma sert tepki geldi. Mısır'ın Türkiye'ye göz kırptığına ve Mısır'ın yanlış davranış sergilediğine dair haberlere yer verilen Yunan basınında, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının söz konusu gelişmeden huzursuz olduğu ifade edildi.

"Müzakere yolunu açtı"

Yunan basını, Mısır'ın Türkiye tarafından BM'ye (Birleşmiş Milletler) bildirilen kıta sahanlığı sınırlarını göz önünde bulundurarak 18 numaralı parselin yer aldığı alanı belirlemesiyle söz konusu sınırlara saygı göstermiş olduğunu aktardı. Mısır'ın Türkiye ile deniz yetki sınırlarının tespit edilmesi amacıyla ilerleyen dönemde yapılması muhtemel müzakerelerin yolunu açtığını belirten Yunan basınında tepkinin büyük olduğu fark edildi.

"Hayalimizi paylaşmıyor"

Yunan basını, ayrıca Mısır'ın GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ve Yunanistan'ın kıta sahanlığının ilerleyen dönemde birleşmesine yönelik hayali paylaşmadığını ifade etti. Öte yandan, diğer parselleri tespit ederken Mısır'ın anlaşmaları göz önünde bulundurduğu bildirildi.

Ne olmuştu?

Mısır, deniz yetki sınırlarının kısmen tespit edilmesi için 6 Ağustos 2020 tarihinde Yunanistan ile anlaşma imzalamıştı. Söz konusu ülke, Meis dâhil bütün adaların yüzde 100 kıta sahanlığına sahip olduğuna dair tezlere onay vermiyor. Türkiye, Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan bu anlaşmayı hükümsüz olarak görüyor.

Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşma ile 26° 00' 00" ila 28° 00' 00" boylamları arasında uzanan bir sınır çizilmişti. Bu anlaşmayla Türkiye-Libya sınırının ortadan kaldırılması hedeflenmişti. Söz konusu anlaşmada tespit edilen deniz yetki alanları, Libya ile Türkiye arasında imzalanan ve Yunanlar tarafından hukuk dışı olarak nitelendirilen deniz yetki alanlarıyla çakışmıştı.