Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye Tahrik!

Yunanistan ve Türkiye arasında ki gerilim devam ediyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, söylemiş olduğu sözler ile yine tepkileri kendi üzerine çekti, adeta Türkiye'yi açık bir şekilde tahrik ediyor. Genelkurmay Başkanı acaba Türkiye ile gerilim ortamı yaratmaya mı çalışıyor? Şeklinde sorularda akıllara geliyor. Floros'un yapmış olduğu çarpıcı açıklamalar ve detayları haberimizde.

Aydın'ın Didim ilçesine yakın konumda olan Eşek ve Bulamaç adalarını ziyaret eden Floros askeri birliklere övgü dolu sözler yağdırdı. Floros'un askerlere övgü dolu sözler ile moral vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstantinos Floros, Ege'nin Aydın ilinde bulunan Didim ilçesi yakınlarında bulunan Eşek ve Bulamaç Adaları'nda ki askeri birlikleri ziyaret etti. Askerlere övgüde bulunan Konstantinos Floros, Türkiye'ye yönelik teyakkuzda olma talimatı verdiğini öğrenildi.

Floros, Ege’nin Aydın ilinde bulunan Didim ilçesine yakınlığı 4-6 mil uzaklıkta olan Bulamaç ve Eşek Adaları ve Lemnos'ta bulunan askeri birliklere ziyarete gitti.

Ulaşan bilgilere göre, çarşamba günü gerçekleştirilmiş olan ziyarette adalarda bulunan gözetim kuleleri ve askeri birliklere giden Floros oraları ziyaret etti. Floros'un ziyareti esnasında üst düzey askeri yetkililerin bulunduğu açıklandı. Bulamaç Adasına giden Genelkurmay Başkanı, adanın Belediye Başkanı olan Kottoros tarafından bizzat karşılandı, ayrıca Psara, Panagia ve Eşek Adası'nda (Agathonisi) yer alan gözetim karakollarını ziyaret etti.

Adalarda Bulunan Silah Gücü Artırılacak

Floros'un ziyareti yaptığı sırada Doğu Akdeniz ve Ege'de devam etmekte olan Türk provokasyonlarıyla başarılı bir şekilde başa çıkabilmek adına askeri birlikleri övdüğü ve devamlı orada bulunan kişilere sürekli tetikte ve teyakkuzda olma talimatı verdiği açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstantinos Floros Türkiye'ye yakın konumda olan adalarda bulunan askeri birliklere yeni askeri personel ve silah gücü ilave edileceğini ve adalardaki birliklerin ise güçlendirileceğini söylediği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 16:44