Yunanistan: Erdoğan'ın Türkiye'si güçlü donanmaya sahip!

Yunan halkı, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle aşırı silahlanmaya yönelik politikalara tepki göstermeye devam ediyor. Hükümet ise halkın desteğini alabilmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarını harekete geçiriyor.

2020 senesinin Ekim ayında kurulduğu öğrenilen Yunan Filo Fonu Derneği, halkı yeni savaş gemisi satın alınması için yardımcı olmaya çağırdı. Konuya ilişkin açıklama Yunan Filo Fonu Derneği Başkanı Emfiecioglou'dan geldi.

"Gemilerimiz eskidi"

Söz konusu açıklamada, Yunanistan donanmasına ait yeni denizaltılar haricinde diğer gemilerin eskidiğine dikkat çekilerek, derhal donanmaya güç kazandırılması gerektiği ifade edildi. Modern fırkateynlerin satın alınmasının şart olduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'den direkt olarak tehlike geldiği kaydedildi.

"Türkiye'nin donanması güçlü"

Yunan adalarının, denizlerinin, Kıbrıs'ın ve münhasır ekonomik bölgesinin risk altında olduğu ifade edilen açıklamada, Erdoğan'ın Türkiye'si tarafından oldukça güçlü bir donanma geliştirildiği belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin hem Ege Denizi'nde hem de Doğu Akdeniz'de hâkimiyet kurmak amacıyla yeni gemiler ürettiği kaydedilerek, Türkiye'nin bu şekilde güçlenmeye devam ettiği aktarıldı.

"Yardımcı olun"

Bu yüzden Yunan Filo Fonu Derneği'nin oluşturulduğuna işaret edilen açıklamada, Yunan halkı söz konusu derneğe üye olmaya ve donanmaya güç kazandırılması için gerekli yardımları yapmaya davet edildi.

Savunma bütçesi artırılmıştı

Yunanistan hükümeti tarafından onaylanan 2021 yılına ilişkin savunma bütçesinin değeri 5,49 milyar Euro olarak açıklanmıştı. Silahlanma harcamaları için 2,5 milyar Euro tahsis edilmişti.

Ordu modernizasyonu hedeflenmişti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçen aylarda yaptığı bir açıklamada, ordunun 5 sene içerisinde modernize edileceğini ifade etmişti.

Yeni savunma programı kapsamında 4 tane fırkateynin modernize edileceği kaydedilirken, 4 tane yeni fırkateyn alınacağı ifade edilmişti. Karadan havaya füze alımı ve İHA (insansız hava aracı) ile 4 tane donanma helikopterinin satın alınacağı belirtilmişti. F-16 savaş uçaklarına yönelik modernizasyonun gerçekleştirileceği aktarılmıştı. F-35 savaş uçaklarının satın alınabilmesi için gerekli görüşmelerin yapılacağı ifade edilmiş, 5 sene içerisinde orduya 15 bin profesyonel asker alımının gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Askerler maaş alamamıştı

Şubat ayının başlarında çıkan haberlere göre, Meriç sınırında görevli olan Yunan askerlerine 6 aydır maaş verilmediği ortaya çıkmış, bu konuda gereğinin yapılması talep edilmişti. Evros vilayetinde göçmen akışının önüne geçmek üzere görev yapan askerlere maaş verilmemesi huzursuzluğa yol açmıştı.