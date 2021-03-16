Yunanistan Doğu Akdeniz’de Gerilimi Arttırıyor! Türkiye Sınırına Yakın Bölgede Tatbikat

Yunanistan’ın Türkiye sınırına çok yakın olan bir gayrı askeri bölgede düzenlediği tatbikat dikkat çekti. Doğu Akdeniz’de gerilimin tırmanmasına neden olacak adımlar, Yunan ordusu tarafından atılmada devam edildi. ABD, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri ardından Suudi Arabistan ile de ortak bir tatbikat düzenlemesinde bulunan Yunanistan, ülke sınırlarımıza çok yakın bir bölgede tatbikat düzenledi. Düzenlenen tatbikatın, gayrı askeri bir bölgede gerçekleştiği anlaşıldı.

Yunanistan Doğu Akdeniz’de tansiyon yükseltecek hamlelerde bulundu. Ülke sınırımıza 7,5 kilometre uzaklığa sahip olan ve gayrı askeri statüde bulunan Sakız Adası’nda tatbikat düzenlendiği bilgisi öğrenildi. Gayrı askeri statüde olan Sakız Adası’nda düzenlenen tatbikatın Yunan Özel Kuvvetleri tarafından gerçekleştiği ve atış eğitimi yapıldığı ifade edildi.

Türkiye’ye 7,5 kilometre uzaklıkta bulunan Sakız Adası’nda Yunan Özel Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta 40’ın üzerinde bir sayıda özel kuvvetlere bağlı olan asker katılımı olduğu açıklandı. Bunun sonucunda ise Atina Hükümeti’nin Lozan Antlaşması’ndaki kuralları ihlal ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan ve ABD ile Ortak Tatbikat

Yunanistan, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Doğu Akdeniz’de Fransa ardından Suudi Arabistan ile ortak bir tatbikat düzenledi. İlgili tatbikat hakkında Suudi Arabistan’a ait olan altı adet savaş uçağının Girit Adası’ndaki Souda Askeri Üssü’ne konuşlandığı öğrenildi.

Sakız Adası’nda düzenlenen tatbikatta Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri’ne ait olan 6 adet F-15 C tipi savaş uçağının yaklaşık olarak 10 gün süre ile Girit Adası’ndaki Suda Hava Üssü’ne geldiği öğrenildi. Bununla birlikte Yunan F-16 ve Mirage savaş uçaklarının ortak tatbikat gerçekleştirme amacı ile Suda Hava Üssü’ne geldiği öğrenildi. Geçtiğimiz Cumartesi gününde ortak tatbikat gerçekleşmesi için 6 tane savaş uçağının Girit Adası’na giriş yaptığı öğrenildi. Diğer taraftan askeri nakliye uçaklarının ise önceki günlerde yapılacak olan tatbikat için Suudi Arabistan’dan Girit’e teçhizat ve personel sevkin gerçekleştiği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.