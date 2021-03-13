Yunanistan: Doğu Akdeniz'de Çernobil felaketi yaşanabilir!

Türkiye'nin gündeminde bir süredir Akkuyu Nükleer Güç Santrali var. Söz konusu nükleer santralin üçüncü reaktörünün temel atma töreni 10 Mart 2021 tarihinde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nükleer enerjiye sahip olan ülkeler arasında Türkiye'nin de yer alacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin enerji güvenliğine fayda getireceğini ve Türkiye ekonomisine güç kazandıracağını ifade etti.

Dendias ile Blinken görüştü

Yunanistan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali nedeniyle endişelenmeye başladı. Yunan basınında yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, telefonda ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmede bulundu.

"Güvenlik riski yaratıyor"

45 dakika süren görüşmede Dendias, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin olumsuz sonuçlara yol açacağını iddia etti. Dendias, Türkiye'ye yakın ülkeler için Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin güvenlik riski yarattığını ileri sürdü.

"Çernobil yaşanabilir"

Söz konusu haberde, Türk hükümetinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin bilgi paylaşma hususunda gönülsüz olduğu ifade edildi. Habere göre Dendias, Doğu Akdeniz'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali nedeniyle yeni bir Çernobil felaketinin meydana gelebileceğini iddia etti.

"Nükleer silahlar için gerekli malzemelere erişiyor"

Yunanistan'ın senelerdir Türkiye'nin "kuşkulu" girişimlerini takip ettiği belirtilen haberde, nükleer reaktörlerin inşası ile Türkiye'nin nükleer silahların üretiminde gerekli olacak malzemelere erişim sağladığı ve teknolojik anlamda gerekli bilgi birikimine ulaştığı kaydedildi.

"Mühendisler eğitime gönderiliyor"

Haberde, nükleer mühendislerin eğitime gönderildiğine dikkat çekilerek, Türkiye'nin askeri ve sivil kullanım amaçlı tasarlanan kaynaklara (fisil madde gibi) erişmeyi hedeflediği belirtildi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali neden önemli?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali tarafından yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilecek. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'a yakın bir kısmı böylece karşılanmış olacak. İzmir ile Ankara'nın tüm elektrik ihtiyacı karşılanacak. İstanbul'un elektrik ihtiyacının ise yüzde 90'lık kısmı karşılanmış olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mevcut hükümetten önceki hükümetlerin de Türkiye'de nükleer enerjiye dair girişimlerde bulunduğunu ama bazı handikapların ortaya çıktığını söyledi. Dönmez, bu handikaplardan bazılarının çevrecilerden, bazılarının ise Türkiye'nin nükleer enerji üretmesine karşı olan merkezlerden geldiğini dile getirdi. Bu yüzden nükleer enerji hususunda gecikme meydana geldiğini aktaran Dönmez, Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilk projesini gerçekleştirdiğini söyledi.

Dönmez, kaynağa bağımlı enerjide yaşanan sorunlara değindi. Rüzgârın iyi esmesiyle santralin çalıştığını ancak rüzgârın esmemesi halinde santralin çalışmadığını kaydeden Dönmez, hidrolik santrallerin üretimlerinde yağışlı ya da kurak sezonlara göre değişiklik meydana geldiğini belirtti. Dönmez, yaz mevsiminde güneşten iyi yararlanabildiğin ancak gece üretim yapılamadığını kaydederek, yenilenebilir enerji kaynaklarında bu tarz sorunlar yaşandığını, bu nedenle Türkiye'nin nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunu ekledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 12:21