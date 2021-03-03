Yunanistan depremle sarsıldı! Çevre ülkeler bile hissetti

Yunanistan'ın Larissa şehrinde 5,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı gerçekleşti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, depremin Larissa şehir merkezinin 24 km. kuzeybatısında gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamada, saat 12.16'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı. Yerin 15 kilometre altında gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi. Söz konusu artçı sarsıntının büyüklüğü ise 4,4 olarak duyuruldu.

AFAD 6,2 dedi!

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Yunanistan'ın Larissa şehrinde meydana gelen yer sarsıntısının büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladı.

Evler yıkıldı

Yunan medyası, Larissa şehrinde bulunan eski evlerden bazılarının yıkıldığını bildirdi. Söz konusu bölgede yer alan okul ve kiliselerde de maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Enkaz altından bir kişi kurtarıldı

Şiddetli depremin Selanik, Volos, Tesalya, Meriç ve Atina'ya kadar büyük bir bölgede hissedildiği kaydedildi. Söz konusu deprem nedeniyle haberleşmede sıkıntı meydana geldiği öğrenildi. Elassona şehrinde bir evin yıkıldığı ve enkaz altından bir insanın yaralı şekilde çıkarıldığı ifade edildi.

Çevre ülkeler de hissetti

Yunanistan'ın en kalabalık 5'inci şehri olan Larisa'daki deprem, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan da hissedildi.

"Evlere girmeyin" uyarısı!

Atina Yer Bilimleri Enstitüsü Başkanı Tselentis, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Artçı sarsıntılara dair gelişmeleri takip edeceklerini belirten Tselentis, vatandaşlardan evlerine girmemelerini istedi.

Okullar kapatıldı

Tesalya Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgede bulunan bütün okulların kapatıldığı ifade edildi. Söz konusu açıklamada, hasar tespitinin yapılması için hızlı bir şekilde harekete geçileceği belirtildi.

Can kaybı yok

5,9 büyüklüğündeki depremden sonra gerçekleşen en büyük artçı sarsıntının büyüklüğü 4,8 olarak açıklandı. Deprem sonucu şimdiye kadar herhangi bir ölüm bildirilmediği aktarıldı.

İzmir faylarını tetikleyebilir mi?

Dokuz Eylül Üniversitesi DAUM Müdürü Prof. Dr. Sözbilir, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki yer sarsıntısının Samos Fayı'ndan kaynaklandığını belirterek, Yunanistan'daki depremin de Samos Fayı'nın komşu faylarında gerçekleştiğini söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, söz konusu zonda çok sayıda fay bulunduğunu ve bunların birbirlerini tetiklediğini ifade ederek, Midilli Fayı'nın da söz konusu fay sistemi içerisinde ele alındığını belirtti. Depremlerin burada birbirlerini tetiklediğine dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, Büyük Menderes Havzası'nda bulunan fayların yer sarsıntılarıyla tetiklenme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, Samos Fayı'nın düşen blokunda Seferihisar, Gülbahçe ve Tuzla gibi fayların bulunduğunu kaydederek, söz konusu fayların da tetiklenebileceğini dile getirdi.