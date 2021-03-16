Yunanistan'dan Sakız Adası'nda tatbikat! 

Yunanistan'a ait savaş uçakları, TCG Çeşme Gemisi'ni Ege Denizi'nde Şubat ayında taciz etmişti.

Doğu Akdeniz ile Ege Denizi'nde tansiyonu yükseltme çabasında olan Yunanistan, son olarak Sakız Adası'nda tatbikat yaptı.

Yunan Özel Kuvvetleri tarafından Türkiye'ye yalnızca 7,5 kilometre mesafede bulunan Sakız Adası'nda atış eğitimi gerçekleştirildi.

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması'na göre gayri askeri statüye sahip olan Sakız Adası'ndaki bu tatbikatın "ihlâl" niteliğinde olduğu bildirildi.

Sakız Adası nerede?

Sakız Adası, Ege Denizi'nde bulunuyor. Türkiye'ye yalnızca 7,5 kilometre mesafede bulunan Sakız Adası, Karaburun Yarımadası ile karşı karşıya yer alıyor.

TCG Çeşme Gemisi taciz edilmişti

TCG Çeşme Gemisi, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında hem teknik çalışmalar hem de bilimsel araştırmalar yürütmeye başlamıştı. 2 Mart 2021 tarihine kadar Kuzey Ege'de çalışma ve araştırmalarına devam edeceği belirtilen TCG Çeşme Gemisi, Yunanistan'a ait savaş uçakları tarafından taciz edilmişti. Yunanistan'a ait 4 farklı F-16 savaş uçağının Limni Adası'nın batısında söz konusu Türk gemisine yaklaştığı kaydedilmişti. F-16 savaş uçaklarından biri tarafından TCG Çeşme Gemisi'ne chaff fişeği atılmış, Türk gemisine 2 deniz mili mesafede söz konusu fişeğin atılması tepkilere neden olmuştu.

Tacize karşılık verilmişti

MSB (Millî Savunma Bakanlığı), F-16 savaş uçakları tarafından yapılan tacizlere karşılık verildiğini duyurmuştu.

Radar ve ısı güdümlü füzeleri aldatmak için kullanılan chaff önleme sistemi, çok sayıda askerî uçakta bulunuyor. Uçakta yer alan pilotlar ya da sistemler tarafından Chaff önleme sistemi fırlatılabiliyor.

Şimşek-21 Tatbikatı düzenlenmişti

Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan sorunların diyalog ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi için Türkiye elinden geleni yaparken, Yunanistan ise provokasyonlarını sürdürüyor. Yunanistan ile Türkiye arasında 25 Ocak 2021'de istikşafi görüşmeler başlatılmıştı ancak Yunanistan, İskiri Adası'nın kuzeybatısında yer alan uluslararası sularda Şimşek-21 Tatbikatı'nı gerçekleştirmişti. 20 tane geminin yer aldığı tatbikatta, çok sayıda hava unsurunun da bulunduğu görülmüştü.

İlanlar yayınlanmıştı

10-17 Şubat 2021 tarihlerinde Yunanistan tarafından denizaltı faaliyetlerine ilişkin ilanlar yayınlanmış, gayri askerî statüye sahip olan Ahikerya Adası, Sakız Adası, Taşoz Adası, Semadirek Adası, Sisam Adası, İpsara Adası, Midilli Adası, Limni Adası ve Bozbaba Adası'nın karasularını kapsayan alanların ilan edildiği fark edilmişti. 17 Mart-27 Nisan tarihlerinde ise Ege Denizi ile Akdeniz'de atışlı eğitim yapılacağına dair ilanlar yayınlanmış, Semadirek Adası, İpsara Adası, Midilli Adası, Limni Adası, Sakız Adası, Meis Adası ve Bozbaba Adası'nın karasularını kapsayan alanların ilan edildiği görülmüştü.