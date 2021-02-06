Yunanistan'dan Almanya'ya baskı: Türkiye'ye denizaltı vermeyin!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki hamlelerinden korkan Yunanistan, son dönemde yeni bir silahlanma sürecine adım attı. Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı alan Yunanistan, ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) F-35 savaş uçaklarının alımı konusundaki isteğini iletmişti. Yunanistan, şimdi de Türkiye'nin Almanya'dan denizaltı alımını engellemeye çalışıyor.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Doğu Akdeniz gerilimi esnasında hatırlanacağı üzere Türkiye'ye yönelik silah ambargosunun hayata geçirilmesi isteğini AB (Avrupa Birliği) Zirvesi'nde bildirmiş ama bu konuda herhangi bir destek görememişti. Türkiye'ye yönelik muhtemel yaptırımları Almanya'nın engellediğini ileri süren Yunan medyası ise Almanya hükümetine karşı sert bir tavır sergilemeye başlamıştı.

"Endişeliyiz"

Miçotakis, hadsiz bir açıklamada bulunarak, Türkiye'nin Almanya'dan 6 tane Reis sınıfı (214) denizaltı alımı konusunda endişelendiklerini dile getirdi. Türkiye'nin Rus yapımı S-400'leri aldıktan sonra F-35 programının dışında bırakıldığını ve yaptırımların hayata geçirildiğini anımsatan Miçotakis, Almanya'nın denizaltıları Türkiye'ye satma düşüncesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos reddedilmişti

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, bir süre önce Alman mevkidaşı Kramp-Karrenbauer ile telekonferans görüşmesi gerçekleştirmişti. Panagiotopoulos, Almanya'nın Türkiye'ye denizaltı ihraç etmemesini veya denizaltıların ihracını ileri bir tarihe ertelemesini talep etmiş, fakat Yunan bakanın bu isteği Kramp-Karrenbauer tarafından reddedilmişti.

Doğu Akdeniz'de provokasyon yapıyorlar!

Yunanistan, Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı satın almıştı. Fransa Savunma Bakanı Parly, aynı gün içerisinde yaptığı açıklamada, Charles de Gaulle isimli uçak gemisini Doğu Akdeniz'e yollayacağını duyurmuştu. Kathimerini isimli Yunan gazetesi, konuya ilişkin yayınladığı bir haberde, İngiltere tarafından uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in de Doğu Akdeniz'e yollanacağını bildirmişti. Söz konusu gazete, uçak gemisinin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yapılacak olan ortak tatbikatta yer alacağını kaydetmişti.

"Provokatif hamleleri püskürtebiliyor"

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı aldıklarını çünkü Doğu Akdeniz'de geçen sene Türkiye ile kriz yaşadıklarını söylemişti. Panagiotopoulos, Rafale savaş uçaklarının hem provokatif hamleleri hem de çok yönlü tehditleri püskürtebildiğini belirterek, söz konusu açıklar sayesinde Yunan ordusunun caydırıcı gücüne güç katılacağını ifade etmişti.

Miçotakis, 2020 senesinin Eylül ayında yaptığı açıklamada, savunma programı için 11,5 milyar Euro tahsis ettiklerini söylemişti. Yunanistan Başbakanı, söz konusu program ile Yunan ordusunun beş sene içerisinde modernize edileceğini ifade etmişti. Yunanistan'ın savunma programında şunlar yer alıyor:

- 4 adet fırkateynin modernize edilmesi,

- 4 adet fırkateyn satın alınması,

- 4 adet donanma helikopteri,

- İHA (insansız hava aracı) satın alınması,

- Karadan havaya füzeler

- Fransa'dan 18 tane Rafale savaş uçağı alımı,

- F-16 savaş uçaklarının 2027 senesine kadar modernize edilmesi,

- F-35 savaş uçağı alımı (Yunanistan, 2020 senesinin Kasım ayında ABD'ye gönderdiği mektupta 24 tane F-35 savaş uçağı alma talebini dile getirmişti),

- 5 sene içerisinde orduda tam zamanlı olarak yer alacak 15.000 profesyonel asker alımı.