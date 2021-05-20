Yunanistan'da Orman Yangını Çıktı

Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Megara'nın daha geniş bölgesinde yaşayanları büyük yangın nedeniyle evlerinden uzaklaşmaları konusunda bilgilendirmek için Avrupa Acil Durum Numarası 112'yi devreye aldı.

112 aracılığı ile gönderilen mesajla Hani, Derveni, Ano Pefkenea ve Kato Pefkenea yerleşimlerinin daha geniş kesimlerinden sakinlere evlerinden uzaklaşmaları bildiriliyor.

Yunan makamlarının, itfaiyecilerin Yunanistan'ın güneyindeki Korint bölgesinden batı Attika'ya yayılan bir yangınla mücadele ederken, Perşembe günü daha fazla insanı güvenli bir yere taşıdıklarını söylediler.

Başkent Atina'ya yaklaşık 90 km mesafedeki Mora yarımadasındaki Korint Körfezi'ndeki küçük bir sahil tatil beldesinde Çarşamba gecesi bir ormanda çıkan yangında ölüm bildirilmedi.

Gerania dağlarındaki altı köy ve iki manastır tahliye edilirken, başka bir köyün sakinlerine Perşembe günü şiddetli rüzgarların körüklediği alevler doğuya doğru hareket edip Attika'nın batısına geçerken evlerini terk etmeleri söylendi.

Pek çok Atinalı ateş kokusuyla uyandı ve şehrin birçok yerinden ince duman bulutları görülebiliyordu.

İtfaiye sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis Reuters'e verdiği demeçte, "Esas olarak% 90'ı tatil evi olan yerleşim yerlerinden bahsediyoruz," diyerek, yangının ormanlık araziyi ve sık bitki örtüsünü yaktığını da sözlerine ekledi.

İtfaiye ekibi Twitter'da yaptığı açıklamada, yangına karşı 62 itfaiye aracı, 17 uçak ve üç helikopterle desteklenen 180'den fazla itfaiyecinin savaştığını söyledi.

İtfaiye Müdürlüğü'ne göre, sürekli su damlatan 17 uçağın yanı sıra yangın bölgesinde faaliyet gösteren en güçlü kara kuvvetlerinin de yardımıyla, yangın çok yoğun bir çam ormanını yakıyor, ancak yanıklara doğru yönlendiriliyor. Bu nedenle, alevlerle savaşan çok güçlü kara ve hava kuvvetleri tarafından momentumunun durdurulabileceği konusunda sınırlı bir iyimserlik var.

Durum biraz daha iyi hale geldi, ancak liderler öğlene kadar yangının yeniden körüklenmesinden korkuyorlar. Bu nedenle önümüzdeki kritik saatlerde yangını azaltmak için insanüstü çaba sarf ediliyor.

Perşembe sabahı erken saatlerde, İtfaiye Teşkilatı'nın önerisi üzerine, Alepochori'nin güneyindeki ve batısındaki evlerin sakinleri, esasen duman nedeniyle durumun zorlaştığı yerlerde kendi imkanlarıyla tahliye edildi. Gece boyunca Schinos, Agia Sotira, Vamvakies, Mavrolimni, Mazi ve Paraskeva yerleşimlerinin yanı sıra iki Kutsal Manastır, Agios Ioannis ve Agia Paraskevi'nin boşaltıldığı biliniyor.