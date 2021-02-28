Yunan zulmü: Darp, gasp ve itme...

Norveç merkezli Aegean Boat Report isimli sivil toplum kuruluşunun resmî internet sayfasında yayınlanan bilgilere göre, içlerinde çocuk ve kadınların da olduğu 13 fertlik bir Afgan aile, kaldıkları mülteci kampından resmî görevlilerce alındı.

Afgan aileye "Covid-19 testi yaptıracağız" yalanını söyleyen Yunan görevliler, aile mensuplarını defalarca dövdü ve üzerlerindeki değerli eşyalar başta olmak üzere ayakkabılarına kadar gasbedip zorla lastik bota bindirdiler.

Lastik botla Türkiye tarafından doğru itilen sığınmacı aile, Türk Sahil Güvenlik tarafından tespit edildi ve Ayvacık’ta alınarak karaya çıkarıldı.

İlk kez mülteci kampından alınıp itiliyor!

Aegean Boat Report'un haberinde, Ege'de sığınmacılara ait botları Türkiye tarafına doğru geri ittiği onlarca kez belgelenen Yunan makamlarının, ilk kez sığınmacıları mülteci kampından alıp zorla Türkiye'ye ittiğini vurguladı.

Bu da şu anlama geliyor: Yunanistan bunu alışkanlık edinirse, kampları boşaltıp, mülteci kamplarında kalan tüm sığınmacıları lastik botlara bindirerek Türkiye'ye itebilir.

Dışişleri'nden tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapılarak 23-24 Şubat'ta yaşanan iki ayrı olayda, Yunan güvenlik güçlerince darbedilen, içlerinde çocuk ve kadınların da olduğu göçmenlerin paraları, telefonları, değerli eşyaları ve hatta ayakkabıları bile gasp edildikten sonra, Meriç Nehri’nin ortasında yer alan adacığa botlarla getirilip ölüme terk edildiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türk sınır birliklerimiz tarafından 23 Şubat 2021 tarihinde 22, 24 Şubat 2021 tarihinde ise 29 sığınmacı ya da göçmen ölümden kurtarılmıştır. Geri itilen sığınmacı ve göçmenlerle yapılan görüşmeler neticesinde, bazılarının Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden Yunanistan'a geldiği ve Türkiye'ye itilen yabancılar oldukları öğrenilmiştir.

18 Şubat 2021 tarihinde yine Yunan güvenlik güçlerince, Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampından Covid-19 testi yapılacağı iddiasıyla çıkarılan, içlerinde yine çocuk ve kadınların olduğu 13 bireylik Afgan sığınmacı aile, darbedilip kıymetli eşyaları ve paraları gasp edildikten sonra Türkiye'ye geri itilmiştir."

Son 4 yılda 80 binin üzerinde sığınmacı itildi

Dışişleri Bakanlığı açıklamayı şu şekilde sürdürdü:

"Yunanistan, sığınmacı ve göçmenler konusunda sistemli bir itme politikası yürütmektedir. Bazı olaylara FRONTEX'in (Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı) de dâhil olduğu itmeler ve hukuksuz uygulamalar yıllardır sürmektedir.

Son 4 senede 80 binin üzerinde sığınmacı/göçmen Türkiye'ye geri itilmiştir. Yunanistan hükümetini ve geri itmeleri gerçekleştiren bütün unsurları, uluslararası kanunların, AB kanunlarının ve 18 Mart Mutabakatı'nın men ettiği geri itmelere, insan hakları ihlallerine, insanlık izzet ve onuruna aykırı muamelelere son vermeye çağırıyoruz. Avrupa Birliğini de Avrupa Birliği kanunlarını ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartları'nı, insanlık onurunu esas alacak biçimde üye devletlerde uygulanmasını denetlemeye davet ediyoruz."