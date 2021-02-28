Yunan oyununa Akar'dan "tokat" gibi cevap!

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'nin görüştüğü Millî Savunma Bakanı Husuli Akar, Yunanistan'ın sıkça aynı oyunu oynadığını, Türkiye'yi tatbikatta yokmuş gibi gösterdiğini belirterek, Yunanistan'ın Türkiye ile arasındaki problemi, "Türkiye'nin ABD ve AB ile problemi var" gibi sunmaya çalıştığını, Atina'nın "Türkiye tatbikatta yok" algısı yaratmak istemesinin de aynı minvalde üretildiğini söyledi. Hulusi Akar, "Doğru olan şey ise Defender Europe 21 Tatbikatı'nda Türkiye’nin olduğudur." ifadesini kullandı.

"Defender Europe 21" tatbikatı için ABD, Yunanistan’ın Dedeağaç limanına savaş helikopterleri, zırhlı araçlar ve 20.000 personel getirdi.

Atina'nın açıklamaları Yunan basınının haberlerinde sıkça "Defender Europe 21" tatbikatı ile ilgili bilgiler geçildi fakat bu bilgiler arasında Türkiye hiç yoktu. "Defender Europe 21 tatbikatında Yunanistan var ama Türkiye niçin yok? Türkiye dışlandı mı?" sorusuna Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Nereden çıkıyor bu laflar?" diye cevap verdi.

Hulusi Akar şöyle konuştu:

"Defender Europe Tatbikatı", Avrupa’nın güvenliği kapsamında her sene yapılıyor. Bir sene güneyde, bir sene de kuzeyde oluyor. Bu yıl da güneyde yapılacak. Bu tatbikat, Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasında yapılan ortak bir tatbikat değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde gerçekleştirilen, bu sene de 26 devletin katılım sağlayacağı çokuluslu bir askerî tatbikattır. NATO bu tatbikatın bir aşamasına katılacak. NATO’ya bağlı VJTF’nin (Çok Yüksek Hazırlık Seviyesinde Görev Gücü) 2021 senesi komutası Türkiye'de ve ülkemiz VJTF üzerinden bu tatbikata katılıyor. Yani, ülkemiz o tatbikatta bulunacak."

VJTF nedir?

VJTF ile ilgili de bilgi veren Millî Savunma Bakanı Akar, VJTF'nin, NATO’nun (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) herhangi bir çatışma ya da kriz anında sahaya süreceği ilk müdahale kuvveti olduğunu, NATO'nun bir yerde göreve çağrılması durumunda bölgeye intikali sağlanacak ilk NATO gücünün, Türkiye’nin liderliğinde olan VJTF gücü olacağını bildirdi.

"Yunanistan hep aynı şeyi yapıyor"

"Yunanistan hep aynı şeyi yapıyor." diyen Bakan Hulusi Akar, "Yunanistan bu kez de Türkiye sanki o tatbikatta yer almıyormuş, dışlanmış gibi göstermeye çalışıyor. Yani Yunanistan, Türkiye ile arasındaki sorunları, sanki Türkiye-ABD, Türkiye-AB arasındaki sorunlarmış gibi göstermek istiyor. Bu tatbikatta Türkiye yokmuş gibi davranması da aynı şey. Doğrusu nedir? Türkiye’nin de o tatbikatta olduğudur." şeklinde konuştu.

"Atina, 3-5 uçak almakla bir şey yapamaz!"

"Yunanistan 'Rafale' savaş uçaklarını Fransa’dan aldı. Silahlanmaya büyük paralar harcıyor. Yunanistan'ın silah yatırımlarının, Ege’deki güç dengelerini Türkiye aleyhine döndürebileceği konuşuluyor?" şeklindeki hatırlatmaya ise Hulusi Akar şu cevabı verdi:

"Yunanistan 3-5 savaş uçağı satın almakla, 3-5 gemi satın almakla bir yere varamaz. Yetmez, yetmez, yetmez... Türkiye’nin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü bilmeyen yoktur. Türk ordusu dünyanın en güçlü ordularından biridir. Ege'deki güç dengesi ile ilgili iddialar ne akla ne mantığa ne matematiğe uyar. Atina bu silahlara büyük paralar harcayarak Yunanistan halkının paralarını çarçur ediyor. Beyhude bir çaba bu. Yunan halkı da, akademisyenleri de, bilim adamları da, emekli askerleri de bunu biliyor ve bu konuda Atina hükümetini eleştiriyor."

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021, 12:18