Yunan ordusunda kriz: 6 aydır maaş verilmediği ortaya çıktı!

Yunanistan ekonomik anlamda sıkıntılı günlerden geçiyor. Söz konusu ülke, yine de silahlanmaya ciddi harcamalar yapıyor. Fakat şu anda Yunan ordusu ciddi bir krizle karşı karşıya. Meriç sınırında görev yürüten Yunan askerlerine 6 aydır maaş verilmediği kaydedildi. Konuya ilişkin açıklama ise Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği'nden geldi. Açıklamada, Meriç sınırında bulunan askerlerin 6 aydan uzun bir zamandır maaş alamadığı ve bu konuda gereken neyse yapılması gerektiği ifade edildi.

"Memnun değiller"

Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği'nin askerlerin sahip olduğu memnuniyetsizliği milletvekillerine aktardığı açıklamada, Evros vilayetinde göçmen akışını engellemek amacıyla hizmet veren askerlerin maaş alamamasının huzursuzluğa neden olduğu bildirildi. Açıklamada, bu durumdan rahatsız olanlar 50'inci Mekanize Piyade Tugayı, 16'ıncı Mekanize Piyade Tümeni ve 12'inci Mekanize Piyade Tümeni olarak sıralandı.

"Geçen sene de yaşanmıştı"

ZAP (Güvenlik Kapsama Alanı) kapsamında Yunanistan'a kanun dışı göçmen akışını engellemek üzere görev yürüten askerlere 6 aydan uzun süredir maaş verilmediğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun geçen senenin başlarında da yaşandığına dikkat çekildi. Açıklamada, bunun üzerine konuya ilişkin rapor hazırlandığı ve söz konusu raporun Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'a iletilmesinin ardından maaş sorununun çözüme kavuşturulduğu hatırlatıldı.

Silahlanma harcamalarında artış var

Yunanistan, bu yılın bütçesinde silahlanma harcamalarını, 2020 senesine kıyasla 5 kat artırdı. Yunanistan'da savunma için ayrılan miktar 5,49 milyar Euro'ya yükseldi. Bu bütçe kapsamında silahlanma harcamalarına 2,5 milyar Euro ayrıldı. Söz konusu ülke ile Avrupalı kreditörler ve Dünya Bankası arasında imzalanan mutabakat zaptından 11,5 milyar Euro'luk borç kaldı. Bu borcun 2021 senesi içerisinde ödenmesi şart.

Fransa'da savaş uçağı almışlardı

Yunanistan, hatırlanacağı üzere Fransa'dan tam 18 tane Rafale savaş uçağı almıştı. Fransa Savunma Bakanı Parly, bunun üzerine yaptığı açıklamada, uçak gemisi olan Charles de Gaulle'nin Doğu Akdeniz'e gönderileceğini bildirmişti. Yunan basını da HMS Queen Elizabeth isimli İngiliz uçak gemisinin de Doğu Akdeniz'e gönderileceğini kaydetmiş, söz konusu geminin Doğu Akdeniz'de düzenlenecek olan ortak tatbikata katılacağını duyurmuştu.

"Çok yönlü tehditleri ortadan kaldırma özelliğine sahip"

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşadıkları gerginlik sebebiyle Fransa'dan savaş uçağı aldıklarını belirten Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, söz konusu uçakların provokatif hamleleri etkisiz hale getirebildiğini ve çok yönlü tehditleri ortadan kaldırabildiğini ifade etmişti. Panagiotopoulos, böylece Yunan ordusunun gücünün iyice artacağını dile getirmişti.

Ordunun modernizasyonunu hedefliyorlar

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, yeni savunma programıyla ordunun 5 senelik bir sürede modernize edileceğini duyurmuştu. 4 tane fırkateynin modernize edileceği belirtilmiş, 4 tane fırkateynin de satın alınacağı bildirilmişti. 4 tane donanma helikopterinin yanı sıra İHA ve karadan havaya füze alımı yapılacağı kaydedilmişti. F-16 savaş uçaklarının modernize edileceği ifade edilmiş, F-35 savaş uçağı alımı için görüşme yapılacağı bildirilmişti. Yunan ordusuna beş yıllık bir zaman diliminde 15 bin profesyonel asker alınacağı duyurulmuştu.