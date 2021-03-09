Yunan medyasından Mısır'a: Yaptığınız kalleşlik!

Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşma sinyalleri Yunan medyasını iyice rahatsız etmeye başladı. Proto Thema Gazetesi'nde yer alan bir haberde, Mısır'ın Türkiye tarafından bildirilen kıta sahanlığı sınırlarını esas alarak 18 numaralı parseli belirlediğine dikkat çekildi. Söz konusu haberde, bu karar "Mısır'ın 3 bin senelik bürokrasisinin kalleşliği" olarak değerlendirildi.

"Şirket konusunda anlaşmazlık mevcut"

Mısır tarafından verilen bu kararın Yunanistan'ın tepkisine neden olduğu belirtilen haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin telefonda görüştüğü hatırlatıldı. Haberde, bunun üzerine Dendias'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği ifade edilerek, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon çalışmalarını gerçekleştirecek şirketin tespit edilmesi hususunda Yunanistan ile Mısır arasında anlaşmazlık çıktığı iddia edildi.

"Dendias çözüm bulabilecek mi?"

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Mısır'ın kararından memnun olduğu belirtilen haberde, Dendias'ın bu soruna bir çözüm bulup bulamayacağı soruldu. Haberde, "Dendias, Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmayla belirlenen bölgede hidrokarbon çalışmalarını yürütecek şirketin tespit edilmesi konusuna çözüm getirebilecek mi? Mısır, firavun bürokrasisinin yol açtığı bir yanlışı devam ettirecek mi?" şeklinde sorular yöneltildi.

"Endişelere yol açtı"

Ta Nea Gazetesi, Mısır ile Yunanistan'ın anlaşma sağladığı bölgenin güneydoğusunda yer alan bir parselde hidrokarbon çalışmalarına müsaade edilmesinin Yunanistan hükümetinde endişelere yol açtığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

18 Şubat 2021 tarihinde Mısır, hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında ruhsat ihalesi ilan etmişti. 24 parselde ilan edildiği görülen ruhsat ihalesinde 18 numaralı parselin, Türkiye'nin BM'ye (Birleşmiş Milletler) ilettiği kıta sahanlığı sınırlarının esas alınarak tespit edildiği fark edilmişti. Mısır'ın bu kararı Yunanistan'ın tepkisine neden olmuştu. Ruhsat ihalesinin 1 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olacağı ifade edilmişti. Bunun üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Mısır'dan söz konusu karara ilişkin bir açıklama istemişti.

Çavuşoğlu ne demişti?

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Mısır'ın en uzun sınırlara sahip iki ülke olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu değerlendirilerek deniz yetki alanlarının görüşülebileceğini ifade etmişti. Çavuşoğlu, Mısır ile Türkiye'nin bu konuda bir anlaşma imzalayabileceğini söylemişti.

Akar ne demişti?

Millî Savunma Bakanı Akar, Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını dikkate almasının ciddi bir gelişme olduğunu belirtmişti. Söz konusu gelişmelerin devam etmesini beklediklerini kaydeden Akar, Mısır ile Türkiye'nin kültürel ve tarihî açıdan ortak değerlere sahip olduğunu ifade etmişti. Akar, önümüzdeki süreçte farklı gelişmelerin de meydana gelebileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise Türkiye ile Mısır arasında yeni bir sayfa açılabileceğini dile getirmişti.

Dendias Mısır'a gitmişti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yaşanan bu gelişmeler üzerine Dendias'ı Mısır'ın başkenti Kahire'ye göndermişti. Dendias'ın Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüşmede bulunacağı ve görüşmede Doğu Akdeniz meselesinde yaşananların değerlendirileceği ifade edilmişti. Görüşmede, ayrıca enerji alanında iş birliğinin de ele alınacağı belirtilmişti.